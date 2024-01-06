Вкусный яблочный пирог из 6 ингредиентов: самый быстрый и дешевый рецепт
Зимой многим людям хочется полакомиться чем-нибудь вкусненьким, особенно фруктами и десертами. И если вам надоело магазинное печенье, попробуйте приготовить простой и бюджетный пирог. Для него вам понадобится всего лишь 3 кисло-сладких яблока и еще 5 очень простых ингредиентов.
Как быстро приготовить пирог с яблоками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 3 кисло-сладких яблока
- 4 яйца
- 200 граммов сахара
- 200 граммов подсолнечного масла
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 300 граммов пшеничной муки.
Начнем готовить вкусный яблочный пирог. Смешайте в большой миске сахар, яйца и растительное масло. Отдельно просейте муку. Затем начните постепенно вводить ее и разрыхлитель в перебитые с маслом и сахаром яйца. Хорошо вымешайте тесто и займитесь яблоками.
Их следует почистить и натереть. Но не стоит измельчать яблоки в пюре, поэтому трите на терке с самыми большими отверстиями. По желанию можете посыпать их корицей.
Что приготовить из яблок (фото: freepik.com)
Затем добавьте яблоки к тесту и тщательно все вымешайте. Параллельно включите духовку, чтобы она прогрелась до 180 градусов.
Смажьте форму маслом или просто застелите ее пергаментом. Затем выложите в нее тесто. Пирог должен выпекаться примерно 50 минут, но может быть готов и раньше. Используйте лайфхак с зубочисткой - проткните тесто и если оно не потянется за палочкой - блюдо готово.
Когда пирог будет готов, извлеките его из духовки и дайте ему немного остыть. Затем вынимайте его из формы. Если хотите украсить блюдо - посыпьте его сахарной пудрой, но пирог и без этого будет хорошим.
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