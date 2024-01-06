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Вкусный яблочный пирог из 6 ингредиентов: самый быстрый и дешевый рецепт

Суббота 06 января 2024 14:41
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Вкусный яблочный пирог из 6 ингредиентов: самый быстрый и дешевый рецепт Как готовить яблочный пирог (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Зимой многим людям хочется полакомиться чем-нибудь вкусненьким, особенно фруктами и десертами. И если вам надоело магазинное печенье, попробуйте приготовить простой и бюджетный пирог. Для него вам понадобится всего лишь 3 кисло-сладких яблока и еще 5 очень простых ингредиентов.

Как быстро приготовить пирог с яблоками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 кисло-сладких яблока
  • 4 яйца
  • 200 граммов сахара
  • 200 граммов подсолнечного масла
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 300 граммов пшеничной муки.

Начнем готовить вкусный яблочный пирог. Смешайте в большой миске сахар, яйца и растительное масло. Отдельно просейте муку. Затем начните постепенно вводить ее и разрыхлитель в перебитые с маслом и сахаром яйца. Хорошо вымешайте тесто и займитесь яблоками.

Их следует почистить и натереть. Но не стоит измельчать яблоки в пюре, поэтому трите на терке с самыми большими отверстиями. По желанию можете посыпать их корицей.

Вкусный яблочный пирог из 6 ингредиентов: самый быстрый и дешевый рецептЧто приготовить из яблок (фото: freepik.com)

Затем добавьте яблоки к тесту и тщательно все вымешайте. Параллельно включите духовку, чтобы она прогрелась до 180 градусов.

Смажьте форму маслом или просто застелите ее пергаментом. Затем выложите в нее тесто. Пирог должен выпекаться примерно 50 минут, но может быть готов и раньше. Используйте лайфхак с зубочисткой - проткните тесто и если оно не потянется за палочкой - блюдо готово.

Когда пирог будет готов, извлеките его из духовки и дайте ему немного остыть. Затем вынимайте его из формы. Если хотите украсить блюдо - посыпьте его сахарной пудрой, но пирог и без этого будет хорошим.

Раньше мы уже рассказывали, как приготовить пирог с какао и творогом.

Кроме того, недавно стало известно, как готовится салат "Шустрик", который называют серьезным конкурентом "Оливье".

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