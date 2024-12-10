Смачніше олів'є: три рецепти салатів на святковий стіл

Буряковий салат з фетою

Буряковий салат з фетою (скриншот / t.me/mil_alexx_recipes)

Салат з буряком та фетою - незвичне, але легке та смачне поєднання. Для приготування цієї страви потрібні такі продукти:

буряк - 140 г

сир фета - 50 г

оливки - 40 г

рукола - 50 г

мед - 2 ч. л.

оливкова олія - 2 ч. л.

гірчиця в зернах - 2 ч. л.

Як готувати буряковий салат з фетою

Щоб приготувати цей салат, буряк потрібно відварити або запекти. Після цього з коренеплоду треба зняти шкірку та нарізати буряк на кубики середнього розміру.

Наріжте на невеликі кубики фету або бринзу - друга надасть закусці більш солоного смаку. Оливки потрібно почистити від кісточок та розрізати навпіл, а зелень промити та обсушити.

Щоб приготувати заправку для салату з буряком, у разі необхідності підігрійте мед, щоб він був рідким. Змішайте його з оливковою олією та гірчицею.

Для естетичної подачі спочатку викладіть в миску руколу, потім оливки та фету. Додайте до салату буряк і полийте закуску заправкою.



Салат "Вечірній"

Салат "Вечірній" (скриншот / t.me/mil_alexx_recipes)

Цей салат чудово поєднується зі стравами зі святкового або щоденного столу, а маринована цибуля надає закусці особливого смаку.

Для того, щоб приготувати салат "Вечірній", знадобляться ці продукти:

куряче філе - 200 г

яйця - 3 шт.

огірок - 200 г

кукурудза - 120 г

цибуля - 50-80 г

сіль - 0,5 ч. л.

цукор - 0,5 ч. л.

перець - до смаку

сметана - 1 ст. л.

майонез - 1 ст. л.

оцет - 2 ст. л.

окріп - склянка

Як готувати салат "Вечірній"

Приготування салату варто розпочинати з маринування цибулі. Для цього її треба почистити та нарізати на кубики або кружальця.

Перекладіть цибулю в глибоку миску, присипте цукром та сіллю. Додайте винний чи яблучний оцет та залийте цибулю окропом. Для маринування потрібно не менше 15 хвилин, чим довше маринується цибуля - тим смачнішою вона стає.

Тим часом відваріть куряче філе та яйця. Після охолодження наріжте готове філе на кубики. Почистьте яйця і також наріжте їх кубиками.

Таким чином потрібно порізати огірки, помивши їх та відрізавши кінчики. З кукурудзи потрібно злити рідину.

Змішайте всі інгредієнти, заправте салат сметаною та майонезом, додайте сіль та перець до смаку - і закуску можна подавати до столу.

Салат з крабовими паличками та сиром

Салат з крабовими паличками та сиром (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Салат з крабовими паличками - популярна закуска для новорічного столу. Проте його можна урізноманітнити, додавши сир та консервований ананас.

Щоб приготувати салат з крабовими паличками за новим рецептом, необхідні ці інгредієнти:

крабові палички - 300 г

яйця - 5 шт.

сир - 200 г

консервована кукурудза - 250 г

консервований ананас - 250 г

сіль - до смаку

перець - до смаку

часник - до смаку

майонез - 140 г

Як готувати салат з крабовими паличками та сиром

Для того, щоб зробити салат з крабовими паличками за новим рецептом, спочатку відваріть яйця круто. Охолодіть їх, почистьте та наріжте на кубики.

Наріжте сир та ананас на невеликі шматочки, з кукурудзи злийте рідину. Крабові палички потрібно нарізати на кубики середнього розміру - не варто робити шматочки продукту надто дрібними.

Змішайте інгредієнти, заправте майонезом або сметаною, додайте сіль та перець. За бажанням можна додати часник, пропустивши його через прес - це зробить смак салату більш виразним. Перед тим, як подавати салат до столу, бажано поставити його в холодильник на деякий час.