Смачніше олів'є: три рецепти салатів на святковий стіл

Зимові свята - це час смачної їжі, зокрема й салатів. Якщо звичні новорічні закуски вже набридли, можна спробувати новий рецепт, іноді лише змінивши склад страви.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує декілька рецептів смачних салатів до зимових свят.
Буряковий салат з фетою (скриншот / t.me/mil_alexx_recipes)
Салат з буряком та фетою - незвичне, але легке та смачне поєднання. Для приготування цієї страви потрібні такі продукти:
Як готувати буряковий салат з фетою
Щоб приготувати цей салат, буряк потрібно відварити або запекти. Після цього з коренеплоду треба зняти шкірку та нарізати буряк на кубики середнього розміру.
Наріжте на невеликі кубики фету або бринзу - друга надасть закусці більш солоного смаку. Оливки потрібно почистити від кісточок та розрізати навпіл, а зелень промити та обсушити.
Щоб приготувати заправку для салату з буряком, у разі необхідності підігрійте мед, щоб він був рідким. Змішайте його з оливковою олією та гірчицею.
Для естетичної подачі спочатку викладіть в миску руколу, потім оливки та фету. Додайте до салату буряк і полийте закуску заправкою.
Салат "Вечірній" (скриншот / t.me/mil_alexx_recipes)
Цей салат чудово поєднується зі стравами зі святкового або щоденного столу, а маринована цибуля надає закусці особливого смаку.
Для того, щоб приготувати салат "Вечірній", знадобляться ці продукти:
Як готувати салат "Вечірній"
Приготування салату варто розпочинати з маринування цибулі. Для цього її треба почистити та нарізати на кубики або кружальця.
Перекладіть цибулю в глибоку миску, присипте цукром та сіллю. Додайте винний чи яблучний оцет та залийте цибулю окропом. Для маринування потрібно не менше 15 хвилин, чим довше маринується цибуля - тим смачнішою вона стає.
Тим часом відваріть куряче філе та яйця. Після охолодження наріжте готове філе на кубики. Почистьте яйця і також наріжте їх кубиками.
Таким чином потрібно порізати огірки, помивши їх та відрізавши кінчики. З кукурудзи потрібно злити рідину.
Змішайте всі інгредієнти, заправте салат сметаною та майонезом, додайте сіль та перець до смаку - і закуску можна подавати до столу.
Салат з крабовими паличками та сиром (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Салат з крабовими паличками - популярна закуска для новорічного столу. Проте його можна урізноманітнити, додавши сир та консервований ананас.
Щоб приготувати салат з крабовими паличками за новим рецептом, необхідні ці інгредієнти:
Як готувати салат з крабовими паличками та сиром
Для того, щоб зробити салат з крабовими паличками за новим рецептом, спочатку відваріть яйця круто. Охолодіть їх, почистьте та наріжте на кубики.
Наріжте сир та ананас на невеликі шматочки, з кукурудзи злийте рідину. Крабові палички потрібно нарізати на кубики середнього розміру - не варто робити шматочки продукту надто дрібними.
Змішайте інгредієнти, заправте майонезом або сметаною, додайте сіль та перець. За бажанням можна додати часник, пропустивши його через прес - це зробить смак салату більш виразним. Перед тим, як подавати салат до столу, бажано поставити його в холодильник на деякий час.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx", YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".