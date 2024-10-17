Всього лише інший спосіб приготування: як зробити вінегрет смачнішим

Вінегрет - популярний смачний салат з варених овочів. Але, виявляється, смак салату можна покращити, всього лише обравши інший метод обробки продуктів.

Про те, як зробити вінегрет смачнішим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулінарної блогерки Анастасії Скріби.

Як зробити вінегрет смачнішим

Зазвичай для приготування вінегрету, овочі попередньо відварюють, а потім знімають з них шкірку. Але кожен метод термічної обробки - варіння, смаження чи запікання - не лише по-різному впливає на смак продуктів, а й зберігає різну кількість поживних елементів.

Щоб покращити вінегрет, можна замінити звичний спосіб приготування овочів і натомість їх запекти - тоді смак салату буде більш насиченим та виразним.

Що потрібно для вінегрету

Для того, щоб приготувати смачний вінегрет з горошком, треба такі інгредієнти:

буряк - 1 шт.

картопля - 2 шт.

зелений горошок - 1 баночка

червона цибуля - 1/2 шт.

морква - 1 шт.

солоний огірок - 1-2 шт.

олія - 1-2 ст. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати вінегрет з запіканням овочів

Цей метод приготування вінегрету побудований "навпаки" - на відміну від приготування салату з вареними овочами, в цьому випадку шкірку з овочів потрібно зняти до запікання.

Одразу наріжте картоплю, буряк та моркву на невеликі кубики. Застеліть деко для випікання пергаментом та висипте нарізані овочі, збризнувши їх олією.

Зважаючи на те, що для випікання кожного продукту треба різна кількість часу, також можна розкласти овочі по декількох формах.

Запікання інгредієнтів для вінегрету надає салату цікавого смаку, але вимагає більше часу, аніж відварювання. Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте овочі близько від 30 до 60 хвилин.

Тривалість запікання залежить від виду та сорту овочу. Тож найкраще - перевірити готовність овочів зубочисткою після 30 хвилин запікання та, у разі необхідності, збільшити час приготування.

Тим часом наріжте цибулю та солоний огірок на кубики і перекладіть їх в миску для салату. Також цибулю можна нарізати кільцями і обсмажити до розм'якшення перед додаванням до страви.

З консервованого горошку злийте рідину та пересипте його до цибулі з огірком. Коли морква, буряк та картопля будуть готові, зачекайте, доки вони охолонуть, а потім змішайте їх з рештою інгредієнтів для вінегрету.

Заправте салат олією, додайте сіль та перець до смаку. Перемішайте вінегрет - і можна пригощатися смачним салатом.