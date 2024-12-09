Смачні та прості страви зі свинини: три рецепти для щоденного або святкового столу

Свинина - це універсальний м'ясний продукт, який дозволяє створювати безліч смачних та ситних страв. Від ароматних стейків до м'ясних рулетів з начинкою - страви зі свинини стануть чудовим доповненням до святкового чи буденного столу.

Про те, які прости страви зі свинини можна приготувати на щодень та до святкового столу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Свиняча вирізка з беконом та грибами

Свиняча вирізка з беконом та грибами (скриншот / Кулінарні витівки)

Для того, щоб приготувати свинячу вирізку з беконом та грибами, потрібні ці продукти:

свиняча вирізка - 500 г

бекон - 300 г

печериці - 200 г

сир - 50 г

цибуля - 1 шт.

сіль - 1 ч. л.

перець чорний - 1 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

часник сушений - 1 ч. л.

хмелі-сунелі - 1 ч. л.

Як готувати свинячу вирізку з беконом та грибами

Для того, щоб приготувати смачну свинячу вирізку, м'ясо потрібно надрізати вздовж, щоб зробити "кишеньку". Змішайте спеції та сіль і обмастіть ними м'ясо.

Як готувати фаршировану свинячу вирізку (скриншот / Кулінарні витівки)

Наріжте бекон та сир тонкими смужками. Цибулю потрібно почистити та подрібнити, а печериці - промити, обсушити та нарізати на скибки.

Обсмажте цибулю до золотистого кольору. Тоді додайте печериці і обсмажте їх до легкої скоринки. Нафаршируйте свинину печерицями з цибулею, зверху викладіть сир та обгорніть свинину беконом.

Як готувати фаршировану свинячу вирізку (скриншот / Кулінарні витівки)

Обгорніть вирізку пергаментом, а потім фольгою, поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 1 годину. Після цього розгорніть фольгу та пергамент та запікайте вирізку ще протягом 15 хвилин.

Свинячі реберця в пиві

Свинячі реберця в пиві (скриншот / Кулінарні витівки)

Щоб приготувати свинячі реберця в пиві, знадобляться такі інгредієнти

свинячі ребра - 1 кг

пиво темне - 400 мл

соєвий соус - 50 мг

мед - 2 ст. л.

перець чорний - 1/2 ч. л.

часник - 5 зубчиків

чилі - 1/2 шт.

орегано - 1 ст. л.

олія - 50 мг

Як готувати свинячі реберця в пиві

Для того, щоб приготувати смачні реберця в темному пиві, краще брати з'єднані між собою ребра. Їх потрібно щільно скрутити в рулет та перев'язати кулінарною ниткою.

Як готувати ребра в пиві (скриншот / Кулінарні витівки)

Розігрійте на пательні олію та обсмажте реберця з усіх боків до золотистого кольору. Тим часом почистьте і подрібніть часник, наріжте на маленькі шматочки перець.

В глибокій мисці змішайте часник з чилі, чорним перцем, орегано, соєвим соусом, пивом та медом. Обсмажені реберця покладіть в глибокий казанок та залийте соусом так, щоб м'ясо було повністю покрите рідиною.

Тушкуйте реберця в пиві на слабкому вогні, протягом 1,5-2 годин. Після цього зріжте кулінарну нитку та розріжте реберця на порції.

Рулет зі свинячої вирізки

Рулет зі свинячої вирізки (скриншот / Кулінарні витівки)

Для приготування рулету зі свинячої вирізки, необхідні наступні продукти:

вирізка - 500 г

бекон - 150 г

пармезан - 50 г

гауда - 100 г

моцарела - 100 г

кукурудза консервована - 70 г

каперси - 1 ст. л.

вино сухе червоне 200 г

соєвий соус - 4 ст. л.

мед - 1 ч. л.

кетчуп - 2 ст. л.

гірчиця - 1,5 ст. л.

сіль - 2 ст. л.

перець чорний - 1 ст. л.

паприка копчена - 1 ч. л.

італійські трави - 1 ст. л.

часник сухий - 1 ч. л.

Як готувати рулет зі свинячої вирізки

Для того, щоб приготувати рулет з вирізки, зробіть на м'ясі надрізи вздовж шматка. Накрийте свинину харчовою плівкою та відбийте з кожного боку до тонкого пласта.

Як відбивати свинину (скриншот / Кулінарні витівки)

Наріжте бекон на смужки, а сир натріть. Спершу присипте вирізку перцем, італійськими травами та сіллю. Викладіть смужки бекону, а на нього рівномірно викладіть сир.

Присипте сир кукурудзою, на яку викладіть каперси. Обережно згорніть вирізку в рулет та перев'яжіть кулінарною ниткою, щоб рулет не розпався.

Перекладіть вирізку в глибоку скляну або керамічну форму для запікання. Приготуйте заливку для страви. Для цього змішайте вино з сухим часником, 2 ст. л. соєвого соусу, копченою паприкою та 1 ст. л. гірчиці.

Залийте рулет соусом, накрийте форму фольгою та поставте на 1 годину в розігріту до 200 градусів духовку. Тим часом приготуйте глазур для рулету.

Для цього налийте в невелику каструлю решту соєвого соусу, додайте кетчуп, мед та решту гірчиці. Проваріть соус на слабкому вогні до загустіння.

Полийте запечений рулет глазур'ю та помістіть в духовку ще на 10-15 хвилин. Після цього перед подачею обережно розріжте кулінарну нитку.