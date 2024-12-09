Смачні та прості страви зі свинини: три рецепти для щоденного або святкового столу
Свинина - це універсальний м'ясний продукт, який дозволяє створювати безліч смачних та ситних страв. Від ароматних стейків до м'ясних рулетів з начинкою - страви зі свинини стануть чудовим доповненням до святкового чи буденного столу.
Про те, які прости страви зі свинини можна приготувати на щодень та до святкового столу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Свиняча вирізка з беконом та грибами
Свиняча вирізка з беконом та грибами (скриншот / Кулінарні витівки)
Для того, щоб приготувати свинячу вирізку з беконом та грибами, потрібні ці продукти:
- свиняча вирізка - 500 г
- бекон - 300 г
- печериці - 200 г
- сир - 50 г
- цибуля - 1 шт.
- сіль - 1 ч. л.
- перець чорний - 1 ч. л.
- паприка - 1 ч. л.
- часник сушений - 1 ч. л.
- хмелі-сунелі - 1 ч. л.
Як готувати свинячу вирізку з беконом та грибами
Для того, щоб приготувати смачну свинячу вирізку, м'ясо потрібно надрізати вздовж, щоб зробити "кишеньку". Змішайте спеції та сіль і обмастіть ними м'ясо.
Як готувати фаршировану свинячу вирізку (скриншот / Кулінарні витівки)
Наріжте бекон та сир тонкими смужками. Цибулю потрібно почистити та подрібнити, а печериці - промити, обсушити та нарізати на скибки.
Обсмажте цибулю до золотистого кольору. Тоді додайте печериці і обсмажте їх до легкої скоринки. Нафаршируйте свинину печерицями з цибулею, зверху викладіть сир та обгорніть свинину беконом.
Як готувати фаршировану свинячу вирізку (скриншот / Кулінарні витівки)
Обгорніть вирізку пергаментом, а потім фольгою, поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 1 годину. Після цього розгорніть фольгу та пергамент та запікайте вирізку ще протягом 15 хвилин.
Свинячі реберця в пиві
Свинячі реберця в пиві (скриншот / Кулінарні витівки)
Щоб приготувати свинячі реберця в пиві, знадобляться такі інгредієнти
- свинячі ребра - 1 кг
- пиво темне - 400 мл
- соєвий соус - 50 мг
- мед - 2 ст. л.
- перець чорний - 1/2 ч. л.
- часник - 5 зубчиків
- чилі - 1/2 шт.
- орегано - 1 ст. л.
- олія - 50 мг
Як готувати свинячі реберця в пиві
Для того, щоб приготувати смачні реберця в темному пиві, краще брати з'єднані між собою ребра. Їх потрібно щільно скрутити в рулет та перев'язати кулінарною ниткою.
Як готувати ребра в пиві (скриншот / Кулінарні витівки)
Розігрійте на пательні олію та обсмажте реберця з усіх боків до золотистого кольору. Тим часом почистьте і подрібніть часник, наріжте на маленькі шматочки перець.
В глибокій мисці змішайте часник з чилі, чорним перцем, орегано, соєвим соусом, пивом та медом. Обсмажені реберця покладіть в глибокий казанок та залийте соусом так, щоб м'ясо було повністю покрите рідиною.
Тушкуйте реберця в пиві на слабкому вогні, протягом 1,5-2 годин. Після цього зріжте кулінарну нитку та розріжте реберця на порції.
Рулет зі свинячої вирізки
Рулет зі свинячої вирізки (скриншот / Кулінарні витівки)
Для приготування рулету зі свинячої вирізки, необхідні наступні продукти:
- вирізка - 500 г
- бекон - 150 г
- пармезан - 50 г
- гауда - 100 г
- моцарела - 100 г
- кукурудза консервована - 70 г
- каперси - 1 ст. л.
- вино сухе червоне 200 г
- соєвий соус - 4 ст. л.
- мед - 1 ч. л.
- кетчуп - 2 ст. л.
- гірчиця - 1,5 ст. л.
- сіль - 2 ст. л.
- перець чорний - 1 ст. л.
- паприка копчена - 1 ч. л.
- італійські трави - 1 ст. л.
- часник сухий - 1 ч. л.
Як готувати рулет зі свинячої вирізки
Для того, щоб приготувати рулет з вирізки, зробіть на м'ясі надрізи вздовж шматка. Накрийте свинину харчовою плівкою та відбийте з кожного боку до тонкого пласта.
Як відбивати свинину (скриншот / Кулінарні витівки)
Наріжте бекон на смужки, а сир натріть. Спершу присипте вирізку перцем, італійськими травами та сіллю. Викладіть смужки бекону, а на нього рівномірно викладіть сир.
Присипте сир кукурудзою, на яку викладіть каперси. Обережно згорніть вирізку в рулет та перев'яжіть кулінарною ниткою, щоб рулет не розпався.
Перекладіть вирізку в глибоку скляну або керамічну форму для запікання. Приготуйте заливку для страви. Для цього змішайте вино з сухим часником, 2 ст. л. соєвого соусу, копченою паприкою та 1 ст. л. гірчиці.
Залийте рулет соусом, накрийте форму фольгою та поставте на 1 годину в розігріту до 200 градусів духовку. Тим часом приготуйте глазур для рулету.
Для цього налийте в невелику каструлю решту соєвого соусу, додайте кетчуп, мед та решту гірчиці. Проваріть соус на слабкому вогні до загустіння.
Полийте запечений рулет глазур'ю та помістіть в духовку ще на 10-15 хвилин. Після цього перед подачею обережно розріжте кулінарну нитку.
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