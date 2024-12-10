Вкуснее оливье: три рецепта салатов на праздничный стол

Свекольный салат с фетой

Свекольный салат с фетой (скриншот / t.me/mil_alexx_recipes)

Салат со свеклой и фетой - необычное, но легкое и вкусное сочетание. Для приготовления этого блюда требуются следующие продукты:

свекла - 140 г

сыр фета - 50 г

оливки - 40 г

руккола - 50 г

мед - 2 ч. л.

оливковое масло - 2 ч. л.

горчица в зернах - 2 ч. л.

Как готовить свекольный салат с фетой

Чтобы приготовить этот салат, свеклу нужно отварить или запечь. После этого с корнеплода нужно снять кожуру и нарезать свеклу на кубики среднего размера.

Нарежьте на небольшие кубики фету или брынзу - вторая придаст закуске более соленого вкуса. Оливки нужно почистить от косточек и разрезать пополам, зелень промыть и обсушить.

Чтобы приготовить заправку для салата со свеклой, при необходимости подогрейте мед, чтобы он был жидким. Смешайте его с оливковым маслом и горчицей.

Для эстетической подачи сначала выложите в миску рукколу, затем оливки и фету. Добавьте в салат свеклу и полейте закуску заправкой.



Салат "Вечерний"

Салат "Вечерний" (скриншот / t.me/mil_alexx_recipes)

Этот салат прекрасно сочетается с блюдами из праздничного или ежедневного стола, а маринованный лук придает закуске особый вкус.

Для того чтобы приготовить салат "Вечерний", понадобятся эти продукты:

куриное филе - 200 г

яйца - 3 шт.

огурец - 200 г

кукуруза - 120 г

лук - 50-80 г

соль - 0,5 ч. л.

сахар - 0,5 ч. л.

перец - по вкусу

сметана - 1 ст.

майонез - 1 ст.

уксус - 2 ст.

кипяток - стакан

Как готовить салат "Вечерний"

Приготовление салата следует начинать с маринования лука. Для этого его нужно почистить и нарезать на кубики или кружочки.

Переложите лук в глубокую миску, присыпьте сахаром и солью. Добавьте винный или яблочный уксус и залейте лук кипятком. Для маринования нужно не менее 15 минут, чем дольше маринуется лук - тем вкуснее он становится.

Тем временем отварите куриное филе и яйца. После охлаждения нарежьте готовое филе на кубики. Почистьте яйца и нарежьте их кубиками.

Таким образом, нужно порезать огурцы, помыв их и отрезав кончики. С кукурузы нужно слить жидкость.

Смешайте все ингредиенты, заправьте салат сметаной и майонезом, добавьте соль и перец по вкусу - и закуску можно подавать на стол.

Салат с крабовыми палочками и сыром

Салат с крабовыми палочками и сыром (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Салат с крабовыми палочками - популярная закуска для новогоднего стола. Однако его можно разнообразить, добавив сыр и консервированный ананас.

Чтобы приготовить салат с крабовыми палочками по новому рецепту, необходимы эти ингредиенты:

крабовые палочки - 300 г

яйца - 5 шт.

сыр - 200 г

консервированная кукуруза - 250 г

консервированный ананас - 250 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

чеснок - по вкусу

майонез - 140 г

Как готовить салат с крабовыми палочками и сыром

Для того чтобы сделать салат с крабовыми палочками по новому рецепту, сначала отварите яйца вкрутую. Охладите их, почистьте и нарежьте кубики.

Нарежьте сыр и ананас на небольшие кусочки, с кукурузы слейте жидкость. Крабовые палочки нужно нарезать на кубики среднего размера - не стоит делать кусочки продукта слишком мелкими.

Смешайте ингредиенты, заправьте майонезом или сметаной, добавьте соль и перец. По желанию можно добавить чеснок, пропустив его через пресс - это сделает вкус салата более выразительным. Перед тем как подавать салат к столу, желательно поставить его в холодильник на некоторое время.