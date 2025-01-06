Смачне рагу з хребтами лосося: рецепт страви для корисної вечері

Що потрібно для лосося з рагу

Для того, щоб приготувати рагу з лососем, знадобляться такі продукти:

вода - 50 мл

томатний соус - 80 г

хребет лосося - 1 шт.

морква - 2 шт.

спаржева квасоля - 400 г

цибуля - 2 шт.

олія - 50 мл

базилік - 5 г

сіль - 7 г

перець - 5 г

Як готувати хребти лосося з овочами

Спершу приготуйте овочі для страви. Для цього помийте та почистьте моркву, після чого натріть її на великій терці або наріжте соломкою. Цибулю потрібно почистити та нарізати півкільцями. Спаржу можна використовувати свіжу або заморожену, попередньо розморозивши її.

Щоб приготувати овочеве рагу, присмажте цибулю до розм'якшення і легкої золотистої скоринки. Потім додайте моркву, перемішайте інгредієнти і тушкуйте овочі протягом 5-7 хвилин, на слабкому вогні.

Як готувати овочеве рагу до риби (скриншот / Кулінарні витівки)

В результаті морква повинна стати м'якою, а цибуля - набути яскравого жовтого кольору. Тоді присмажені овочі можна пересипати в інший посуд для охолодження.

Наріжте хребет лосося на порційні шматки. Щоб риба була ароматною, хребет лосося потрібно підсолити, поперчити, а також додати базилік. Ретельно перемішайте рибу зі спеціями, щоб кожен шматочок рівномірно покрився приправами.

Щоб овочеве рагу було смачнішим, спаржу потрібно підсолити до смаку, також додавши перець. Для приготування викладіть в каструлю з товстими стінками спаржу, потім моркву з цибулею, а на овочі - рибу.

Можна зробити по одному шару інгредієнтів, чи декілька. Проте верхнім шаром повинна бути овочева засмажка.

Як готувати овочеве рагу з хребтами лосося (скриншот / Кулінарні витівки)

Підготуйте заливку для рагу. Для цього томатний соус потрібно змішати з водою та олією. Залийте сумішшю майбутнє рагу та поставте каструлю на слабкий вогонь. Тушкуйте страву протягом 40 хвилин, накривши посуд кришкою.