Гречаники: домашній рецепт смачних пісних котлеток

Гречаники - невеликі котлети, які готуються з гречаної крупи та овочів, наприклад, картоплі та моркви. На щодень для приготування гречаників могли використовувати фарш, а також домашній соус для подачі.

Про те, як готувати гречаники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".

Що потрібно для гречаників

Для того, щоб приготувати гречаники до посту, знадобляться такі продукти:

вода - 100 мл

картопля - 1 шт.

гречка - 100 г

морква - 1 шт.

цибуля - 2 шт.

борошно - 2,5 ст. л.

олія - 1 ст. л.

часник - 2 зубчики

сіль - до смаку

спеції - до смаку

Як готувати гречаники

Як можна здогадатися з назви, гречаники готуються з гречки. Спершу крупу потрібно ретельно промити, а потім відварити. Або ж можна використати гречку, яка залишилась після вечері.

Щоб пісні котлети з гречки краще тримали форму, до вареної крупи додають картоплю. Її чистять від шкірки та натирають на дрібній тертці.

Щоб покращити смак гречаників, потрібно почистити та натерти маленькій терці 1 цибулину. Ретельно перемішайте масу для пісних котлет, додайте сіль та спеції до смаку.

Також додайте олію та просійте в масу 2 ст. л. борошна. Вимішайте інгредієнти та сформуйте невеликі котлети.

Після цього гречаники потрібно обсмажити до рум'яної скоринки. Важливо смажити котлети на розігрітій пательні, щоб вони не прилипли до поверхні.

Як готувати гречаники (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Для того, щоб пісні котлети були ще смачнішими, до них можна приготувати засмажку. Почистьте цибулину, наріжте її на кубики, а моркву почистьте і натріть на великій тертці.

Спершу обсмажте цибулю до розм'якшення. Потім додайте моркву та подрібнений часник. Коли овочі злегка підсмажаться, всипте решту борошна.

Просмажте інгредієнти протягом декількох хвилин, постійно помішуючи. Тоді влийте воду, додайте спеції та протушкуйте засмажку ще декілька хвилин. Готові гречаники розкладіть по тарілках та полийте овочевим соусом.