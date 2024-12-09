Смачне печиво з трьох інгредієнтів: рецепт для приготування за 15 хвилин

Що потрібно для "швидкого" печива

Для того, щоб приготувати смачне печиво нашвидкуруч, знадобляться такі інгредієнти:

молочний шоколад - 115 г

борошно - 20 г

крохмаль кукурудзяний - 20 г

масло - для змащення форми

Як готувати печиво за 15 хвилин

Для того, щоб приготувати надзвичайно просте шоколадне печиво, спершу потрібно просіяти борошно та крохмаль. Це допоможе позбутися грудочок та полегшить змішування інгредієнтів. Крім цього, така процедура допомагає тісту стати більш пишним, оскільки за рецептом не використовуються дріжджі або розпушувач.

Шоколад розламайте на невеликі шматочки, перекладіть його в миску та розтопіть на паровій бані або в мікрохвильовій печі. Періодично шоколад можна помішувати, щоб він швидше та рівномірно розтопився.

Змішайте сухі інгредієнти, а потім влийте теплий розтоплений шоколад. Ретельно перемішайте масу до однорідної консистенції лопаткою.

Для того, щоб запекти печиво, обов'язково змастіть деко маслом або застеліть пергаментом. Викладіть на деко шоколадну масу, приблизно по 1 ст. л. на одне печиво, зробивши відстань між смаколиками.

Або ж, щоб полегшити процес та зробити печиво гарнішим, можна перекласти тісто в кондитерський мішок та сформувати "троянди". Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво приблизно 10 хвилин.

Для того, щоб урізноманітнити смак шоколадного печива, за бажанням в тісто можна додати подрібнені горішки, або ж прикрасити ними готові смаколики.

В тісто для печива можна додати горіхи (ілюстративне фото: Freepik)