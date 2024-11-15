Що зробити з варенням, у якого минув термін придатності: 6 неочевидних варіантів

Старе варення, яке вже не можна використати для ароматних тостів чи вафель, все ще можна використати для готування. Однак важливо, щоб варення не було забродженим або з цвіллю, а банка не була роздутою - зіпсований продукт краще не використовувати для приготування.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як можна використати старе варення.

Пиріг з варенням

Випічка - один з найпростіших способів використати старе варення. Для приготування простого пирога до варення треба такі продукти:

варення - 300 г

борошно - 500 г

яйця - 2 шт.

масло (жирність 73%) - 200 г

сіль - 5 г

цукор - 100 г

ванільний цукор - 15 г

Перемішайте яйця з сіллю, ванільним та звичайним цукром до однорідної консистенції та повного розчинення цукру.

Підігрійте масло, щоб воно було м'яким та пластичним. Після цього перетріть його з просіяним борошном у крихту. Додайте яєчну масу і вимішайте щільне тісто.

Застеліть форму для випікання пергаментом, викладіть половину тіста, сформувавши стінки пирога. На тісто рівномірно викладіть старе варення і присипте пиріг рештою тіста, порвавши його на клаптики.

Випікайте пиріг протягом 30-35 хвилин, в розігрітій до 160 градусів в духовці. Тісто має набути легкого золотистого відтінку.

Компот

Компот можна приготувати не лише зі свіжих або сушених фруктіів, але й зі старого варення, яке не зіпсувалось. Для напою треба небагато продуктів:

вода - 1 л

варення - 1 стакан

лимонна кислота - дрібка

цукор - до смаку

Основні інгредієнти для компоту - варення та вода. Цукор і лимонна кислота допомагають збалансувати смак, якщо варення надто солодке або кисле.

Налийте воду в каструлю, доведіть до кипіння, а потім додайте варення, цукор та лимонну кислоту до смаку. Перемішайте суміш і проваріть компот з варення протягом 1-2 хвилин.

Зачекайте охолодження компоту, а потім перелийте напій через сито, щоб прибрати м'якуш.

Желе

Старе варення можна використати для приготування смачного домашнього желе. Для цього знадобиться:

желатин - 1 пачка

варення - стакан

цукор - до смаку

Желатин потрібно залити водою відповідно до інструкції на упаковці та зачекати, доки він вбере рідину.

Варення перелийте в каструлю та залийте водою так, щоб суміш була рідкою. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції. Додайте цукор до смаку і доведіть рідину до кипіння.

Зі старого варення можна зробити желе (ілюстративне фото: Freepik)

Проваріть варення протягом 10 хвилин, а тоді зніміть з вогню і зачекайте, доки суміш стане теплою, але не надто гарячою. Розтопіть желатин на паровій бані, щоб він був рідким, але не кипів.

Влийте желатин до варення, ретельно перемішайте суміш і розлийте майбутнє желе по формах. Для застигання суміш потрібно поставити в холодильник.

Домашнє вино

Зі старого варення нерідко готують домашнє вино. Проте в жодному разі не можна використовувати варення з явними ознаками псування - з пліснявою, неприємним запахом або сильно зброджене.

Для того, щоб приготувати вино з варення, потрібні такі продукти:

варення - 1,5 кг

вода - 1,5 л

родзинки - 1 ст. л.

цукор - 250 г

Варення та воду потрібно змішати, додавши цукор та родзинки. Суміш розливають по стерильних скляних пляшках об'ємом не менше, ніж 5 л. Заповнювати банки потрібно на 2/3.

На шийку банки надівають гумову рукавичку, зробивши в матеріалі маленьку дірочку. Посуд потрібно поставити в тепле темне місце приблизно на 4 дні.

Після цього рукавичку знімають, наливають в стакан 100 мл рідини, додають 50-75 г цукру, і, перемішавши, наливають сироп в бутель. На банку знову надягають рукавичку і повторюють процедуру через чотири дні.

За 25-55 днів бродіння припиняється - тоді знімають рукавичку, а напій переливають через марлю в стерильні пляшки. Тару закривають пробкою та залишають настоюватись в прохолодному місці протягом 2-6 місяців.

Заправка для салату

Ще один простий варіант використання старого варення - приготувати з нього салатну заправку.

Для цього залиште варення у банці, додайте на 1 ст. л. маси 1 ч. л. діжонської гірчиці, 1 ст. л. оцту, 2 ст. л. оливкової олії, а також сіль і чорний перець до смаку. Щільно закрийте банку кришкою і збовтайте заправку до повного змішування інгредієнтів.

Маринад

Трохи фруктової солодкості - чудове доповнення до більшості маринадів. Використовуйте ягідні джеми для яловичини та свинини, а джеми з цитрусових та кісточкових фруктів - для птиці, морепродуктів і тофу.

Щоб приготувати маринад зі старого варення, додайте в банку три частини олії до однієї частини оцту (або цитрусового соку), а також приправи на ваш вибір, наприклад, подрібнений часник і свіжу зелень. Закрийте банку кришкою і струсіть, щоб перемішати маринад.