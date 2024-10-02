Ці поради для випічки збережуть ваш час і нерви

Знайти час для випічки може бути непросто. Проте, за допомогою деяких хитрощів і способів, навіть найзайнятіші люди можуть насолоджуватися домашньою випічкою.

Про те, як готувати випічку швидше та легше, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Відсортувати інгредієнти

Сортування всіх необхідних інгредієнтів за категоріями також є корисною звичкою. Наприклад, ви можете створити такі категорії, як сухі товари, продукти та спеції.

Таким чином, ви зможете ефективно здійснювати покупки та керувати запасами. Усередині кожної категорії поділіть інгредієнти за частотою використання або вимогами до зберігання.

Враховувати сезонність

Оновлюйте список інгредієнтів відповідно до сезону або створюйте окремі списки для таких продуктів. Сезонні фрукти чи інші продукти можуть мати різну доступність, ціну та якість у різні періоди часу. Таким чином, ви усунете ризики, пов'язані з їх доступністю.

Відміряти інгредієнти завчасно

Попереднє відмірювання інгредієнтів і зберігання їх у маркованих контейнерах може заощадити дорогоцінні хвилини, особливо для рецептів, за яким ви часто випікаєте .

Стандартизувати рецепти

Завдяки належним чином стандартизованим рецептам ви отримуєте узгоджену базову лінію для кількості та пропорцій інгредієнтів.

Узагальнення рецептів пришвидшує процес приготування випічки (ілюстративне фото: Freepik)

Це дозволяє створювати стандартизовані списки інгредієнтів для кожного рецепта, зменшуючи варіативність і зводячи до мінімуму помилки при замовленні інгредієнтів.

Підігрівати продукти

Швидко підігрійте масло та яйця до кімнатної температури, помістивши масло в теплу миску та зануривши яйця в теплу воду на кілька хвилин.

Поставити тісто в тепле приміщення

Щоб прискорити процес підйому тіста, поставте тісто в тепле середовище. Добре підходить розігріта, але вимкнена духовка або біля сонячного вікна.

Завжди використовувати пергаментний папір

Вистеляючи деко пергаментним папером, ви не тільки заощаджуєте час на очищення, але й запобігаєте прилипанню.

Заморозити тісто для подальшого використання

Тісто для печива можна заморозити та спекти смаколики пізніше. Викладіть тісто на листи для випічки, заморозьте, а потім зберігайте в пакетах для заморожування.

Використовувати міксер

Використання міксера може заощадити ручні зусилля та час, особливо для приготування випічки, яка потребує інтенсивного замішування тіста.

Мити приладдя та форми одразу після використання

Замочіть інструменти для випічки та форми одразу після використання, щоб полегшити очищення.