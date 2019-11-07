У "Слуги народу" знайшли таємний особняк: нові подробиці скандалу (відео)

Ткаченко орендує будинок на Трухановому острові в Києві, де заборонені забудови (Фото: колаж РБК-Україна)

Нардеп Ткаченко орендував маєток на Трухановому після розслідування про незаконність забудови острова

Олександр Ткаченко, народний депутат від "Слуги народу" та екс-керівник "1+1 медіа", має незадекларований будинок на Трухановому острові у Києві. Згідно з журналістським розслідуванням Bihus.info, оприлюдненим ще в жовтні, орендована будівля знаходиться на території рекреаційної зони, де будувати приватне житло заборонено законом. Тепер журналісти з'ясували, хто є приватним власником особняка і скільки насправді політик в ньому проживає.

Так, після скандалу з невказаним у декларації за 2019 рік будинком, Ткаченко пояснив це тим, що орендує його з травня. Втім, журналісти пишуть що нардеп використовує цей будинок вже понад рік, що підтверджують фото ще за травень 2018-го.

Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)

Після більш детального розслідування з'ясувалося, що Ткаченко, який зараз претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації - в особняку проживає щонайменше з 2016 року. Про це свідчать знімки в соцмережах нардепа і його дружини Анни Ткаченко, діджитал-директора "1+1 медіа".

Ткаченко заявляє, що вони приїжджали в будинок періодично, а орендувати почали тільки з 2019 році.

Фото: матеріали розслідування (bihus.info)

До речі, раніше щодо "крадіжки землі" на Трухановому острові вже виходили передачі у програмі "Гроші" (на каналі "1+1"), ведучий якої Олександр Дубінський також став нардодным депутатом від "Слуги народу" - сюжети за 2015 та 2016 роки. Про будинок, який зараз орендує Ткаченко, також говорилося в тих репортажах.

Основний будинок, два - меншого розміру і подвір’я з озерцем на ганку знаходяться посеред ділянки землі у 4 гектари, яку місто передало в оренду на 15 років під водно-спортивний комплекс ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україна".

Фото: матеріали розслідування (bihus.info)

Його власник - інвестиційний банкір Денис Копилов - розповів журналістам, що був змушений викупити цей будинок, тому що його спортивний клуб збиралися "віджати". Зараз за документами маєток досі значиться як адміністративна будівля клубу.

Ткаченко орендує будинок на Трухановому острові в Києві, де заборонені забудови (Відео: YouTube / BIHUS info)