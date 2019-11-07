ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "Слуги народу" знайшли таємний особняк: нові подробиці скандалу (відео)

STYLERЖиття    07.11.2019 - 21:32
У "Слуги народу" знайшли таємний особняк: нові подробиці скандалу (відео)
Ткаченко орендує будинок на Трухановому острові в Києві, де заборонені забудови (Фото: колаж РБК-Україна)

Нардеп Ткаченко орендував маєток на Трухановому після розслідування про незаконність забудови острова

Олександр Ткаченко, народний депутат від "Слуги народу" та екс-керівник "1+1 медіа", має незадекларований будинок на Трухановому острові у Києві. Згідно з журналістським розслідуванням Bihus.info, оприлюдненим ще в жовтні, орендована будівля знаходиться на території рекреаційної зони, де будувати приватне житло заборонено законом. Тепер журналісти з'ясували, хто є приватним власником особняка і скільки насправді політик в ньому проживає.

Так, після скандалу з невказаним у декларації за 2019 рік будинком, Ткаченко пояснив це тим, що орендує його з травня. Втім, журналісти пишуть що нардеп використовує цей будинок вже понад рік, що підтверджують фото ще за травень 2018-го.

У &quot;Слуги народу&quot; знайшли таємний особняк: нові подробиці скандалу (відео)

Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)

Після більш детального розслідування з'ясувалося, що Ткаченко, який зараз претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації - в особняку проживає щонайменше з 2016 року. Про це свідчать знімки в соцмережах нардепа і його дружини Анни Ткаченко, діджитал-директора "1+1 медіа".

Ткаченко заявляє, що вони приїжджали в будинок періодично, а орендувати почали тільки з 2019 році.

У &quot;Слуги народу&quot; знайшли таємний особняк: нові подробиці скандалу (відео)

Фото: матеріали розслідування (bihus.info)

До речі, раніше щодо "крадіжки землі" на Трухановому острові вже виходили передачі у програмі "Гроші" (на каналі "1+1"), ведучий якої Олександр Дубінський також став нардодным депутатом від "Слуги народу" - сюжети за 2015 та 2016 роки. Про будинок, який зараз орендує Ткаченко, також говорилося в тих репортажах.

Основний будинок, два - меншого розміру і подвір’я з озерцем на ганку знаходяться посеред ділянки землі у 4 гектари, яку місто передало в оренду на 15 років під водно-спортивний комплекс ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україна".

Фото: матеріали розслідування (bihus.info)

Його власник - інвестиційний банкір Денис Копилов - розповів журналістам, що був змушений викупити цей будинок, тому що його спортивний клуб збиралися "віджати". Зараз за документами маєток досі значиться як адміністративна будівля клубу.

Ткаченко орендує будинок на Трухановому острові в Києві, де заборонені забудови (Відео: YouTube / BIHUS info)

Випробовувати терпіння президента: Сивохо знову розлютив українців своєю заявою Яременко можуть позбавити мандата через секс-скандал
Новини України розслідуванняскандалОлександр ТкаченкоТруханов остров
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся