Нардеп от "Слуги народа" не указал в декларации дом на Трухановом острове, - расследование

Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)

Строить на этой земле жилье запрещено - это земля лесохозяйственного назначения

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко пользуется незадекларированным имуществом на Трухановом острове в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на расследования журналистов Bihus.info.

Журналисты предполагают, что Ткаченко использует этот дом уже больше года. Об этом свидетельствуют фото с этого поместья на Трухановом острове, которые он сам опубликовал еще в мае 2018 года.

Как отмечается, основной дом, два - меньшего размера и двор с озером на крыльце находятся посреди участка земли в 4 га, которую город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина".

Фото: материалы расследования (bihus.info)

"Строить на этой земле жилье запрещено - это земля лесохозяйственного назначения, которая относится к прибрежной защитной полосе и входит в охранную зону. Сейчас имение окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который объясняет желающим подойти к воде, что это частная территория", - установили журналисты.

Напомним, Александр Ткаченко подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, где отметил, что претендует на должность главы КГГА. Впоследствии Ткаченко сам подтвердил, что претендует на должность председателя Киевской городской госадминистрации.

На сегодняшний день мэром Киева и главой КГГА Виталий Кличко. Однако, Кабинет министров принял постановление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА, которое находится на рассмотрении у президента Владимира Зеленского.