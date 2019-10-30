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"Слуга народа" заказывал интимные услуги в Раде: 100 долларов за час

STYLERПерсоны    30.10.2019 - 12:58
"Слуга народа" заказывал интимные услуги в Раде: 100 долларов за час
Слуга народа Яременко в Раде заказал проститутку (коллаж: РБК-Украина, фото: Bykvu)

Народного депутата заметили в Раде за перепиской с девушкой из эскорта

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время заседания в Верховной Раде занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. Народный избранник успел посетить чат онлайн знакомств и обсудить с понравившейся девушкой детали предстоящей встречи.

Деликатная переписка 48-летнего экс-дипломата в сессионном зале попала в фотообъективы журналистов, пишут Буквы.

Снимок был сделан в среду, 30 октября. Журналисты заметили, что у нардепа в смартфоне есть целых два чата с интим-знакомствами.

&quot;Слуга народа&quot; заказывал интимные услуги в Раде: 100 долларов за час

Слуга народа Яременко в Раде заказал проститутку (фото: Bykvu)

Яременко прямо во время голосования знакомился с анкетой некой 32-летней Алиной, которая коротко перечислила свои предпочтения: секс, встреча, свидания.

&quot;Слуга народа&quot; заказывал интимные услуги в Раде: 100 долларов за час

Слуга народа Яременко в Раде заказал проститутку (фото: Bykvu)

Затем Яременко начал личную переписку, попросив девушку (возможно, уже другую. - Ред.) назвать условия встречи с ней.

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов. Два часа - 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", - ответила она.

&quot;Слуга народа&quot; заказывал интимные услуги в Раде: 100 долларов за час

Слуга народа Яременко в Раде заказал проститутку (фото: Bykvu)

Стоит отметить, что у Богдана Яременко есть супруга Виктория и двое детей - дочь и сын.

После публикации снимков Богдан Яременко поспешил опровергнуть факты, написав на своей странице в Facebook, что таким образом решил спровоцировать журналистов, а они попались.

&quot;Слуга народа&quot; заказывал интимные услуги в Раде: 100 долларов за час

Слуга народа Яременко назвал инцидент провокацией (скрин: facebook.com/bohdan.yaremenko)

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