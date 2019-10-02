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Переписка Кивы с моделью получила интересный финал прямо в Раде (видео)

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 20:33
Переписка Кивы с моделью получила интересный финал прямо в Раде (видео)
Кива в Раде отличился странным поведением (фото: коллаж РБК-Украина)

Илья Киева переписывался с моделью прямо во время заседания Рады

Сегодня, 2 октября, в Верховной Раде нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива очень странно себя вел. За своим местом Кива общался по телефону с моделью из Одессы Юлией.

После этого разговора он отложил телефон и начал что-то поправлять в штанах. При этом он занимался этим длительное время. После этого он начал подтягивать свои носки.

Кива в Раде отличился странным поведением (видео: YouTube/TVgolosnaroda)

Кроме того, Кива, вероятно, вел переписку с девушкой прямо возле трибуны Верховной Рады.

Кива в Раде отличился странным поведением (видео: facebook.com/yan.dobronosov)

По данным журналистов, девушка, с которой разговаривал нардеп, является начинающей моделью. У Юлии Панкратовой есть премия "Гордость и красота Украины". В своем Instagram Юлия выкладывает фотографии в купальнике.

Юлия Панкратова (фото: acmodasi.com.ua)

На сайте модельного агенства говорится, что Юлии 30 лет, и она закончила киношколу на Одесской киностудии по курсу Актер музыкально-драматического театра.

Напомним, что Кива внес залог за избивавшего активистов полицейского. Данный залог составлял 115 200 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Кабинет министров запретил штрафовать владельцев "евроблях" до 2020 года. Соответствующее распоряжение Кабмин передал полиции.

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