"Слуга народу" замовляв інтимні послуги в Раді: 100 доларів за годину

Слуга народу Яременко в Раді замовив повію (колаж: РБК-Україна, фото: Bykvu)

Народного депутата помітили в Раді за листуванням з дівчиною з ескорту

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання у Верховній Раді займався листуванням з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Народний обранець встиг відвідати чат онлайн знайомств і обговорити з уподобаною дівчиною деталі майбутньої зустрічі.

Делікатне листування 48-річного екс-дипломата в сесійній залі потрапило в фотооб'єктиви журналістів, пишуть Букви.

Знімок був зроблений у середу, 30 жовтня. Журналісти помітили, що у нардепа в смартфоні є цілих два чати з інтим-знайомствами.

Слуга народу Яременко в Раді замовив повію (фото: Bykvu)

Яременко прямо під час голосування знайомився з анкетою 32-річної Аліни, яка коротко перерахувала свої уподобання: секс, зустріч, побачення.

Слуга народу Яременко в Раді замовив повію (фото: Bykvu)

Потім Яременко почав особисту переписку, попросивши дівчину (можливо, вже іншу. - Ред.) назвати умови зустрічі з нею.

"Привіт. Твоє місце. Захищений Секс, класика і орал. Анальний - табу. Година - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", - відповіла вона.

Слуга народу Яременко в Раді замовив повію (фото: Bykvu)

Варто відзначити, що у Богдана Яременка є дружина Вікторія і двоє дітей - дочка і син.

Після публікації знімків Богдан Яременко поспішив спростувати факти, написавши на своїй сторінці в Facebook, що таким чином вирішив спровокувати журналістів, а вони попалися.

Слуга народу Яременко назвав інцидент провокацією (скрін: facebook.com/bohdan.yaremenko)