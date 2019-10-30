Нардеп от "Слуги народа" оконфузился в Раде (видео)

"Слуга народа" Тимофийчук опозорился в Верховной Раде (фото: facebook.com/timofijcuk)

Народный депутат Тимофийчук допустил досадную оговорку и сбежал от журналистов

Народный депутат Владимир Тимофийчук от партии "Слуга народа" оконфузился в Верховной Раде во время общения с журналисткой. В Facebook разместили видео, на котором представительница "Радио Свобода" задает народному избраннику казалось бы простые вопросы. Но нардеп не может внятно ответить на них, при этом допускает досадные ляпы.

Журналистка подошла к Тимофийчуку в кулуарах с целью познакомиться и расспросить, чем он занимался до политики, и почему на него пал выбор партии "Слуга народа".

"Я выращивал зерновые культуры. У себя дома в Снятинском районе, Коломойском (тут депутат допустил оговорку, но быстро исправился)... Коломийськом районе", - ответил Тимофийчук.

А после вопроса "Как оказались в политике", нардеп стал убегать от журналистки в направлении зала заседаний, сославшись на нехватку времени.

"Допомагав президентові. Нашому", - уклончиво сказал нардеп.

"Слуга народа" Тимофийчук опозорился в Раде (скрин: facebook.com/RadioSvoboda.Org)

Кроме того, он заявил, что избирателю ничего не обещал и законопроектов не предлагал.

На вопрос, за какие навыки, личностные или профессиональные, его включили в команду, Тимофийчук также отвечал некими отрывками.

"Профессиональные... Аграрные... Фермер я", - приблизительно так прозвучали ответы депутата.

После чего он зашел в зал заседаний, куда у журналистов нет доступа, и пообещал "позже встретиться".

В сети видео озаглавлено, как "Депутат с Коломойского района".

Депутат з "Коломойського району" Так і поспілкувалися... Які відчуття у вас викликає це відео? Опубліковано Радіо Свобода Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

"Слуга народа" Тимофийчук опозорился в Раде (видео: facebook.com/RadioSvoboda.Org)

Для справки: 33-летний Владимир Тимофийчук до избрания был фермером и частным предпринимателем на родном Прикарпатье - занимался выращиванием зерновых, а в 2019 был избран по округу №89 (Верховинский, Косовський, Снятинский районы).

Нардепу припомнили и страшную безграмотность, которую он допускал в свои текстах после попадания в Раду.

"Слуга народа" Тимофийчук опозорился в Раде (скрин: facebook.com)

А комментаторы в сети уже успели окрестить Владимира Тимофийчука "вторым Гаврилюком".