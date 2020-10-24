Ты случайный чемпион: украинский боксер бросил дерзкий вызов Лопесу

Украинский боксер Денис Беринчик, который занимает третью строчку рейтинга WBO, бросил вызов новому абсолютному чемпиону по боксу Теофимо Лопесу. Спортсмен также объяснил причину, по которой Василий Ломаченко потерял свой пояс. Об этом со ссылкой на спортсмена передает боксер Иван Редкач в своем Instagram.

Претендент на чемпионские титулы назвал Лопеса случайным чемпионом и пообещал "разнести" во время боя.

"Эй, носатый клоун, ты должен принять мой вызов. Ты считаешь себя львом джунглей, но ты дичь, а я охотник, который снимет с тебя шкуру. Я не буду как Ломаченко танцевать возле тебя 6 раундов, а потом оставшийся раунды нежно тебя шлепать по заднице, я сразу брошусь с тобой в размен и твою задницу будут отскребать от канваса. Ты случайный чемпион, но я исправлю эту ошибку", - цитирует Редкач Беринчика.

Также боксер жестко прошелся по Василию Ломаченко, который утратил пояс в бою с Лопесом. К слову, для него это была второе поражение в его карьере боксера. Также Беринчик спрогнозировал итоги возможного боя с Ломаченко.

"Почему Ломаченко проиграл? Да, потому что он хреновый, безударный боксер, по сборной он от меня отлетал. Когда я уничтожу Лопеса, я могу дать второй шанс Ломаченко подраться за все пояса, но как Лопес с ним 12 раундов возиться не буду, а прихлопну его в 1 раунде", - добавил Беринчик.

Стоит отметить, что Теофимо Лопес, который стал абсолютным чемпионом, обладателем титулов WBO, WBA, WBC и IBF, может отказаться от всех поясов ради перехода в другую весовую категорию. Это значит, что за пояса смогут сразиться другие боксеры. Беринчик находится на третьем месте в списке претендентов, чтобы за них побороться.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко не согласен с решением судей о результате боя с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, в котором единогласным решением победу засчитали американскому боксеру.

Также мы писали о том, что эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу - и это не Усик и Ломаченко.