Ти випадковий чемпіон: український боксер кинув зухвалий виклик Лопесу

Український боксер Денис Берінчик, який займає третю сходинку рейтингу WBO, кинув виклик новому абсолютному чемпіонові з боксу Теофімо Лопесу. Спортсмен також пояснив причину, по якій Василь Ломаченко втратив свій пояс. Про це з посиланням на спортсмена передає боксер Іван Редкач у своєму Instagram.

Претендент на чемпіонські титули назвав Лопеса випадковим чемпіоном і пообіцяв "рознести" під час бою.

"Гей, носатий клоун, ти повинен прийняти мій виклик. Ти вважаєш себе левом джунглів, але ти дичина, а я мисливець, який зніме з тебе шкуру. Я не буду як Ломаченко танцювати біля тебе 6 раундів, а потім, раунди, що залишилися, ніжно тебе шльопати по дупі, я відразу кинуся з тобою в розмін і твою дупу будуть відшкребати від канвасу. Ти випадковий чемпіон, але я виправлю цю помилку", - цитує Редкач Берінчика.

Також боксер жорстко пройшовся по Василю Ломаченко, який втратив пояс у бою з Лопесом. До слова, для нього це була друга поразка в його кар'єрі боксера. Також Берінчик спрогнозував підсумки можливого бою з Ломаченко.

"Чому Ломаченко програв? Так, тому що він хріновий, безударний боксер, по збірній він від мене відлітав. Коли я знищу Лопеса, я можу дати другий шанс Ломаченко побитися за всі пояса, але як Лопес з ним 12 раундів возитися не буду, а приплесну його в 1 раунді", - додав Берінчик.

Варто відзначити, що Теофімо Лопес, який став абсолютним чемпіоном, володарем титулів WBO, WBA, WBC і IBF, може відмовитися від всіх поясів заради переходу в іншу вагову категорію. Це означає, що за пояса зможуть поборотися інші боксери. Берінчик знаходиться на третьому місці в списку претендентів, щоб за них поборотися.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко не згоден з рішенням суддів про результат бою з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, в якому одноголосним рішенням перемогу зарахували американському боксерові.

Також ми писали про те, що експерт назвав майбутніх чемпіонів світу з боксу - і це не Усик і Ломаченко.