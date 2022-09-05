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В Словакию из Украины сбежал "полосатый уклонист" и теперь держит в страхе селян (фото)

Из Украины в Словакию сбежал тигр (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Из Украины в Словакию сбежал тигр из питомника. Теперь хищник держит в страхе селян в округе.

Об этом сообщает Tvnovini.sk.

Детали бегства тигра

Как сообщают наши СМИ, тигренка перевезли с востока Украины из-за боевых действий в питомник в Закарпатской области. Он сбежал и пересек словацкую границу.

"Вчера, после 17.30, операционный центр РХЦП в Собрансе получил информацию от украинских коллег, что из зоопарка сбежал тигр и он находиться рядом с восточной границей", - сказано в сообщении.

Теперь хищника всеми силами пытаются отловить. Стрелять в животное запретили, а жителей приграничных сел просят сидеть по домам.

"Просим вас быть бдительными и ограничить передвижение вне дома. Если вы увидите животное, звоните в полицию или мэру села", - предупреждают селян.

Отмечается, что тигр даже был заснят фотоловушкой примерно в 5 километрах от села Брезовец. Также животное замечено и в Кленове.

Из Украины сбежал тигр в Словакию (фото: facebook.com/policiaslovakia)

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Также мы писали, что переселенка из Донецкой области спасла более 40 животных, которых забрала с собой в безопасное место.

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