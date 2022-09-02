Переселенка с Донбасса спасла более 40 животных: всех забрала с собой в безопасное место

Ирина Макогон из Донецкой области выехала на более безопасную территорию только в июле. Женщине было сложно найти жилье, так как домашних любимцев у нее очень много. Друзья помогли найти ей дом в Черкасской области, куда она перевезла весь свой домашний зоопарк.

Дом для Ирины Макогон нашелся в Майданецком Черкасской области. В том районе у Ирины есть знакомые, а с переездом помогли племянницы.

Поиск жилья был трудным и хлопотным - местность Ирина не знала, квартира ей не подходила, так как у нее слишком много подопечных. А это 20 собак, 20 котов, 3 белочки и птичка. Поэтому ей искали просторный дом с двором, подальше от соседей, чтобы зверинец никому не помешал.

Животных из Донецкой области пришлось вывозить постепенно. Кого-то перевезли волонтеры, кого-то Ирина сразу забрала вместе с вещами. Для каждого животного нужна была клетка или переноска.

Ирина признается, что уезжать из дома было очень тяжело. Ей пришлось оставить дом и просторный сад вокруг него, где все было оборудовано для животных. А теперь придется все начинать с нуля.

Ирина Макогон с питомцами

Ирине пришлось часть средств взять в долг - на покупку дома, на постройку вольеров и жилья для котов. И в новом доме пока нет хорошего забора, чтобы животные не разбегались по селу во время прогулок.

По профессии Ирина - швея. Оборудование она привезла с собой, но пока оно стоит запакованное. Взяться за шитье женщина пока не может - нужно обустроить на новом месте всех своих любимчиков.

Ирина рассказала, что в ее семье всегда опекали домашних животных. И она с детства любит животных. Когда видит несчастного щенка или котенка, которого бросили хозяева, она сразу забирает их к себе.

У кого-то перебиты лапки, кто-то обессилел от голода, а кого-то просто выбросили владельцы. Поэтому Ирина Викторовна старается всем дать приют, обогреть и накормить. Она не понимает людей, которым безразлична судьба животных.

Переселенка из Донецкой области вывезла более 40 животных

Любой помощи Ирина будет рада, так как до зимы осталось совсем мало времени, а животным нужно покупать корм, обустроить все условия, провести осмотр у ветеринара. Для тех, кто хочет помочь женщине и ее животным - 097 587 97 13.