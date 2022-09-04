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В Харькове спасли котенка на горящих руинах отеля: выжил чудом после удара российской ракеты

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Харьков, Воскресенье 04 сентября 2022 17:12
В Харькове спасли котенка на горящих руинах отеля: выжил чудом после удара российской ракеты Фото: бойцы ГСЧС во время тушения пожара в Харькове спасли котенка (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове бойцы ГСЧС во время ликвидации пожара в разрушенном в результате российского ракетного удара здании ресторанно-гостиничного комплекса среди горящих обломков нашли и спасли раненого котенка.

Об этом 4 сентября передали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Также спасатели опубликовали видео, как пушистого кроху перенесли из огня и руин подальше от опасного места, осмотрели животное.

После этого котика передали волонтерам, которые займутся лечением раненой лапки.

Видео: харьковские спасатели достали из огня во время тушения пожара раненого котенка

"Герои нашего времени. Защищают, работают, спасают, лечат... А котику желаем скорейшего выздоровления", - отмечается в публикации ГСЧС.

Спасатели добавили, что пожар был ликвидирован сегодня около полудня на площади 2 тыс. 200 кв.м.

В Харькове спасли котенка на горящих руинах отеля: выжил чудом после удара российской ракетыВ Харькове спасли котенка на горящих руинах отеля: выжил чудом после удара российской ракетыВ Харькове спасли котенка на горящих руинах отеля: выжил чудом после удара российской ракетыВ Харькове спасли котенка на горящих руинах отеля: выжил чудом после удара российской ракеты

Раненого пушистика вынесли из огня и передали волонтерам (фото: скриншот с видео facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ранее сообщалось, что во время ракетного удара России по Киевской области от разрыва сердца погибли питомцы приюта для животных.

Также мы писали, что переселенка из Донецкой области спасла более 40 животных, которых забрала с собой в безопасное место.

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Харьков ГСЧС ракетный удар
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