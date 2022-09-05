У Словаччину з України втік "смугастий ухилянт" і тепер тримає в страху селян (фото)

Деталі втечі тигра

Як повідомляють наші ЗМІ, тигреня перевезли зі сходу України через бойові дії в розплідник в Закарпатській області. Він втік і перетнув словацький кордон.

"Вчора, після 17.30, операційний центр РХЦП в Собрансі отримав інформацію від українських колег, що із зоопарку втік тигр і він знаходитися поруч зі східним кордоном", - сказано в повідомленні поліції Словаччини.

Тепер хижака всіма силами намагаються відловити. Стріляти в тварину заборонили, а жителів прикордонних сіл просять сидіти по домівках.

"Просимо вас бути пильними і обмежити пересування поза домом. Якщо ви побачите тварину, телефонуйте в поліцію або меру села", - попереджають селян.

Відзначається, що тигр навіть був знятий фотопасткою приблизно за 5 кілометрів від села Брезовець. Також тварина помічена і в Кленові.

З України втік тигр до Словаччини (фото: facebook.com/policiaslovakia)