Слова наших бабусь і дідусів, які не мають зникнути: а ви знаєте значення цих справжніх перлин?

Серед повсякденних фраз і стандартних висловів часто губляться ті слова, які надають українській мові неповторного звучання. Вони ніби оживають із глибини століть, приносячи із собою тепло, мудрість і образність предків.
Які є колоритні слова в українській мові, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення українського мовознавця Олександра Авраменка на каналі в YouTube.
Українська мова - багата, співуча й неймовірно образна. Але, на жаль, деякі її чарівні слова потроху відходять у тінь. Ми дедалі рідше чуємо те, що ще нещодавно було частиною щоденного мовлення наших бабусь і дідусів. Вони гарно звучать, легко запам’ятовуються й точно здатні зробити наше мовлення яскравішим.
Серед таких забутих, але вартісних слів - "гарувати", "віншувати" та "раяти". Їх значення інтуїтивно знайомі кожному з нас, тож саме час освіжити пам’ять і спробувати повернути ці слова в активне вживання.
Обидва ці слова передають суть щоденної праці, але гарувати має ще додатковий відтінок - важка, виснажлива робота без перепочинку. Це слово несе емоційну глибину й особливо пасує, коли йдеться про надмірні зусилля.
Наприклад: "Я гарую на роботі весь тиждень без відпочинку".
Чудове староукраїнське слово, яке здавна використовували під час свят чи урочистих подій. Його можна сміливо вживати замість звичного вітати, щоб надати промові більше щирості й традиційного колориту.
Наприклад: "Віншую тобі щастя та радості у новому 2025 році".
Це слово - справжня знахідка для тих, хто любить мовні перлини. Можливо, його значення не так легко впізнати з першого разу, але щойно дізнаєшся - вже важко забути. Раяти означає давати пораду або щось рекомендувати.
Наприклад: "На зимові свята друзі раяли поїхати на відпочинок у гори".
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