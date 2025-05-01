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Що ховається за словами "піпець" і "капець": правда про походження змусить вас замислитися

Четвер 01 травня 2025 08:00
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Що ховається за словами "піпець" і "капець": правда про походження змусить вас замислитися Звідки походять слова "піпець" та "капець" і чому їх не варто вживати (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Слова "піпець" і "капець" давно увійшли в наше повсякденне мовлення, ставши синонімами до невдач і розчарувань. Та мало хто знає, що за цими емоційними вигуками стоїть цікава історія та не зовсім позитивний зміст.

Що означають слова "піпець" та "капець", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренерки з ораторського мистецтва Ольги Мацьопи в Instagram.

Ми часто використовуємо слова "піпець" та "капець", не замислюючись над їхнім справжнім змістом. Експертка з ораторської майстерності та дикції Ольга Мацьопа пояснила, що насправді вони означають і чому їх краще уникати в офіційних розмовах.

За її словами, слово "піпець" виникло від слова "піп" - священник. У минулому це слово мало негативне забарвлення й асоціювалося зі смертю або злиднями. Нині "піпець" найчастіше вживають у ситуаціях, які здаються катастрофічними або неочікувано неприємними.

Слово "капець", ймовірно, має іноземне походження. Воно може бути похідним від німецького "kaputt", що означає "кінець" або "загибель". У повсякденному мовленні його використовують для опису негативних чи небажаних подій.

І хоча існує загальноприйнята думка, що слова "капець" та "піпець" - це евфемізми, тобто, слова, що замінюють більш грубі та вульгарні вислови, у діловій чи офіційній комунікації варто використовувати нейтральніші фрази, наприклад: "Мене це засмучує" або "Я розчарована цими подіями".

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