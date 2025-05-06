Слова наших бабушек и дедушек, которые не должны исчезнуть: а вы знаете значение этих настоящих жемчужин?

Украинский язык - богатый, певучий и невероятно образный. Но, к сожалению, некоторые его волшебные слова понемногу уходят в тень. Мы все реже слышим то, что еще недавно было частью ежедневной речи наших бабушек и дедушек. Они хорошо звучат, легко запоминаются и точно способны сделать нашу речь ярче.

Среди таких забытых, но ценных слов - "гарувати", "віншувати" и "раяти". Их значения интуитивно знакомы каждому из нас, поэтому самое время освежить память и попробовать вернуть эти слова в активное употребление.

"Гарувати" - работать

Оба эти слова передают суть ежедневного труда, но "гарувати" имеет еще дополнительный оттенок - тяжелая, изнурительная работа без передышки. Это слово несет эмоциональную глубину и особенно подходит, когда речь идет о чрезмерных усилиях.

Например: "Я гарую на роботі весь тиждень без відпочинку".

"Віншувати" - поздравлять

Замечательное староукраинское слово, которое издавна использовали во время праздников или торжественных событий. Его можно смело употреблять вместо привычного приветствовать, чтобы придать речи больше искренности и традиционного колорита.

Например: "Віншую тобі щастя та радості у новому 2025 році".

"Раяти" - советовать

Это слово - настоящая находка для тех, кто любит языковые жемчужины. Возможно, его значение не так легко узнать с первого раза, но как только узнаешь - уже трудно забыть. "Раяти" означает давать совет или что-то рекомендовать.

Например: "На зимові свята друзі раяли поїхати на відпочинок у гори".