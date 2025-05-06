Слова наших бабушек и дедушек, которые не должны исчезнуть: а вы знаете значение этих настоящих жемчужин?

Среди повседневных фраз и стандартных выражений часто теряются те слова, которые придают украинскому языку неповторимое звучание. Они будто оживают из глубины веков, принося с собой тепло, мудрость и образность предков.
Какие есть колоритные слова в украинском языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения украинского языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.
Украинский язык - богатый, певучий и невероятно образный. Но, к сожалению, некоторые его волшебные слова понемногу уходят в тень. Мы все реже слышим то, что еще недавно было частью ежедневной речи наших бабушек и дедушек. Они хорошо звучат, легко запоминаются и точно способны сделать нашу речь ярче.
Среди таких забытых, но ценных слов - "гарувати", "віншувати" и "раяти". Их значения интуитивно знакомы каждому из нас, поэтому самое время освежить память и попробовать вернуть эти слова в активное употребление.
Оба эти слова передают суть ежедневного труда, но "гарувати" имеет еще дополнительный оттенок - тяжелая, изнурительная работа без передышки. Это слово несет эмоциональную глубину и особенно подходит, когда речь идет о чрезмерных усилиях.
Например: "Я гарую на роботі весь тиждень без відпочинку".
Замечательное староукраинское слово, которое издавна использовали во время праздников или торжественных событий. Его можно смело употреблять вместо привычного приветствовать, чтобы придать речи больше искренности и традиционного колорита.
Например: "Віншую тобі щастя та радості у новому 2025 році".
Это слово - настоящая находка для тех, кто любит языковые жемчужины. Возможно, его значение не так легко узнать с первого раза, но как только узнаешь - уже трудно забыть. "Раяти" означает давать совет или что-то рекомендовать.
Например: "На зимові свята друзі раяли поїхати на відпочинок у гори".
Вас также может заинтересовать: