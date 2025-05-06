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Слова наших бабушек и дедушек, которые не должны исчезнуть: а вы знаете значение этих настоящих жемчужин?

Вторник 06 мая 2025 07:55
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Слова наших бабушек и дедушек, которые не должны исчезнуть: а вы знаете значение этих настоящих жемчужин? Какие слова наших бабушек и дедушек мы не имеем права забывать (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Среди повседневных фраз и стандартных выражений часто теряются те слова, которые придают украинскому языку неповторимое звучание. Они будто оживают из глубины веков, принося с собой тепло, мудрость и образность предков.

Какие есть колоритные слова в украинском языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения украинского языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.

Украинский язык - богатый, певучий и невероятно образный. Но, к сожалению, некоторые его волшебные слова понемногу уходят в тень. Мы все реже слышим то, что еще недавно было частью ежедневной речи наших бабушек и дедушек. Они хорошо звучат, легко запоминаются и точно способны сделать нашу речь ярче.

Среди таких забытых, но ценных слов - "гарувати", "віншувати" и "раяти". Их значения интуитивно знакомы каждому из нас, поэтому самое время освежить память и попробовать вернуть эти слова в активное употребление.

"Гарувати" - работать

Оба эти слова передают суть ежедневного труда, но "гарувати" имеет еще дополнительный оттенок - тяжелая, изнурительная работа без передышки. Это слово несет эмоциональную глубину и особенно подходит, когда речь идет о чрезмерных усилиях.

Например: "Я гарую на роботі весь тиждень без відпочинку".

"Віншувати" - поздравлять

Замечательное староукраинское слово, которое издавна использовали во время праздников или торжественных событий. Его можно смело употреблять вместо привычного приветствовать, чтобы придать речи больше искренности и традиционного колорита.

Например: "Віншую тобі щастя та радості у новому 2025 році".

"Раяти" - советовать

Это слово - настоящая находка для тех, кто любит языковые жемчужины. Возможно, его значение не так легко узнать с первого раза, но как только узнаешь - уже трудно забыть. "Раяти" означает давать совет или что-то рекомендовать.

Например: "На зимові свята друзі раяли поїхати на відпочинок у гори".

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