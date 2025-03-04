Слова, которые поймут только украинцы: 10 сложных примеров, на которых "ломаются" даже переводчики

Украинский язык богат на слова, которые становятся настоящим испытанием для иностранцев. Некоторые из них настолько сложны в произношении, что даже современные переводчики не всегда справляются.

Какие 10 слов сложные для иностранцев по произношению и значению, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta .

Украинский язык богат словами, которые невозможно точно перевести не только на русский, но и на другие языки мира. Они не только передают смысл, но и отражают особенности украинского мировоззрения, культуры и эмоциональной окраски.

К таким словам относится "надибати" - это случайно встретить кого-то или что-то. А "шкварчати" прекрасно передает звук жарки, для которого нет точного соответствия. Тем, для кого украинский не родной, сложно не только понять их смысл, но и произнести правильно.

Вот еще 10 примеров таких слов:

Паляниця - одно из самых известных слов, которое русские и другие иностранцы не могут произнести. Это вид круглого приплюснутого хлеба с характерным надрезом сбоку.

Патякати - глагол, напоминающий "базікати", но имеющий пренебрежительный оттенок. Если кто-то "патякає", то обычно распространяет сплетни или ложную информацию.

Вирій - красивое и поэтическое слово, означающее теплые края, куда улетают птицы зимовать.

Залізниця - всем украинцам известное название железнодорожных путей. Это слово многократно становилось испытанием для россиян, ведь правильно произнести его они не могут.

Нівроку - по значению приближено к "нічого собі" или "те, що треба". Однако точный смысл передать невозможно, ведь он зависит от контекста и интонации.

Завіюватися - многозначное слово, которое может означать "забрідати кудись", "вирушати у мандри", "загубитися" или даже "віткати". Только украинцы используют его естественно.

Шахівниця - интересно, что во многих языках нет отдельного слова для шахматной доски, но в украинском оно есть.

Митець - это творческая личность, например, художник или скульптор. В английском языке аналогом является "artist", а в русском точного соответствия нет.

Навколішки - слово, вызывающее трудности в произношении у иностранцев. На украинском оно означает "на коленях" и всегда пишется слитно.

Манівці - колоритное слово, которое не имеет точного соответствия в других языках. Оно означает обходные пути, неизведанные тропы. Известные выражения: "говорити манівцями" (намекать) и "збитися на манівці" (ошибиться, пойти неправильной дорогой).

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