До сліз. "Вірусна" різдвяна реклама розчулила мережу: дивіться святкову історію під спів Бочеллі

Про що різдвяна реклама

На відео показано щемливу історію. Хлопчик Альфі вирушає з бабусею на шопінг та випадково помічає загадкову коробку, на якій написано "Ідеальне різдвяне дерево". Усередині він знаходить насіння.

Вже вдома Альфі саджає дерево, але замість ялинки в нього виросла незвичайна рослина - величезна Венерина мухоловка. Хлопчик називає її Луціаном. Рослина дуже подобається дитині, разом вони граються та веселяться. Але потім батьки хлопчика "виселяють" мухоловку на холодну вулицю, адже Луціан починає трощити меблі та навіть "полювати" за маленьким песиком.

На Різдво родина ставить традиційну ялинку, а мухоловка сумно спостерігає за святом через вікно. Вранці ж хлопчик не витримує та йде до рослини, це бачать і батьки, яких розчулив вчинок Альфі.

"Ідеальним" різдвяним деревом виявилося мухоловка (скріншот)

Усе це супроводжується співом легендарного оперного співака Андреа Бочеллі. Він виконує святкову пісню та додає історії ще більше щемливих нот.

Як реагує мережа

Щорічна реклама, яку випускає компанія, завжди привертає багато уваги у мережі. Цього ж року бренд вирішив показати історію під гаслом Let Your Traditions Grow. Автори реклами закликають людей не забувати про старе, але й давати простір для нового. У коментарях під відео юзери зізнаються, що історія довела їх до сліз. Також користувачі пишуть: