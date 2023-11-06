Свята за новим графіком. Що українцям варто врахувати, плануючи мандрівки

Українці продовжують подорожувати країною – інтерес до зимових турів у цьому році вищий, ніж торік. Але планування мандрівок доводиться змінювати через новий церковний календар.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів директор туроператора "Відвідай" Ігор Губіліт.

Перенесення офіційної дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня вплине цього року на роботу туристичних компаній. Частину мандрівок, які тематично пов'язані із традицією святкування, доводиться переносити.

"Цього року є трохи сумбурність з новим церковним календарем. Багато турів на зимовий період були "підв'язані" під одне святкування, а зараз календар змінився і тому доводиться зміщувати дати. Це не лише Різдво, а й Миколая, Василя, Йордан", – каже керівник туристичної компанії, яка пропонує більше 400 турів.

За його словами, поки важко визначити, як перенесення Різдва вплине на відпустки, але попит на зимові мандрівки вже вищий, ніж торік.

"На Новий рік тури замовляють вже як місяць, навіть є замовлення на 6 січня. Броні новорічних турів станом на 4 листопада 2023 року відновилися на 36% порівняно із кількістю замовлень мандрівок на 4 листопада 2021 року. Водночас торік відновлення на цю дату складало 20% від бронювань у 2021-му", – зауважує Ігор Губіліт.

Він додає: хоча дехто замовляє подорожі наперед, але багато людей не поспішають купувати тури, бо не знають, яка ситуація буде у країні в кінці грудня.

Між тим, у цьому році туристи цікавляться тими самими мандрівками, що й у попередні роки: до замків, на термальні та гірськолижні курорти, до атмосферних міст (наприклад, до Львова чи Чернівців), які включають знайомство із місцевими традиціями та дегустації.

Нагадаємо, ми розповідали про топ-5 місць для відпочинку в Україні, куди варто вирушити взимку. Серед них Львів та Кам'янець-Подільський.

Також українці почали бронювати зимовий відпочинок у Карпатах. У кожній десятій садибі місця на свята вже зайняті, а місця майже в усіх готелях ще є.

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