До слез. "Вирусная" рождественская реклама растрогала сеть: смотрите праздничную историю под пение Бочелли

О чем рождественская реклама

На видео показана трогательная история. Мальчик Альфи отправляется с бабушкой на шоппинг и случайно замечает загадочную коробку, на которой написано "Идеальное рождественское дерево". Внутри он находит семена.

Уже дома Альфи сажает дерево, но вместо елки у него выросло необычное растение - огромная Венерина мухоловка. Мальчик называет ее Луцианом. Растение очень нравится ребенку, вместе они играют и веселятся. Но потом родители мальчика "выселяют" мухоловку на холодную улицу, ведь Луциан начинает крушить мебель и даже "охотиться" за маленькой собачкой.

На Рождество семья ставит традиционную елку, а мухоловка грустно наблюдает за праздником через окно. Утром мальчик не выдерживает и идет к растению, это видят и родители, которых умилил поступок Альфи.

"Идеальным" рождественским деревом оказалось мухоловка (скриншот)

Все это сопровождается пением легендарного оперного певца Андреа Бочелли. Он исполняет праздничную песню и придает истории еще больше щемящих нот.

Как реагирует сеть

Ежегодная реклама, выпускаемая компанией, всегда привлекает много внимания в сети. В этом году бренд решил показать историю под лозунгом Let Your Traditions Grow. Авторы рекламы призывают людей не забывать о старом, но и давать пространство новому. В комментариях под видео пользователи признаются, что история довела их до слез. Также пользователи пишут: