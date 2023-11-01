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Коли починається Різдвяний піст за новим календарем: традиції та заборони

Середа 01 листопада 2023 19:21
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Коли починається Різдвяний піст за новим календарем: традиції та заборони Коли починається Різдвяний піст у 2023 році (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Різдвяний піст у 2023 році почнеться за 40 днів до святкування Різдва, тобто 15 листопада. З 1 вересня ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, згідно з яким Різдво тепер буде святкуватися разом з усіма країнами Європи - 25 грудня.

Що треба знати про Різдвяний піст, які традиції та заборони існують, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ, Day Today.

Дати Різдвяного посту

У народі піст за 40 днів до Різдва називають Пилипівкою, бо він починається на наступний день після дня вшанування святого апостола Пилипа. На Пилипа - останній день, коли допускаються на столі страви з м'яса та молочні продукти.

Піст розпочнеться 15 листопада й закінчиться 24 грудня. За старим календарем різдвяний піст починається 28 листопада й закінчується 6 січня, напередодні Різдва за юліанським календарем.

Традиції та заборони на Різдвяний піст

Умовно Різдвяний піст розділений на три етапи:

  • З 15 листопада до 6 грудня
  • З 7 грудня до 18 грудня
  • З 19 до 24 грудня

У перші три тижні посту дозволено їсти рибу та пити вино у вівторок, четвергах, суботах та неділях. У понеділок має бути на столі гарячі страви без масла чи олії, а у середу та п'ятницю - сухоїдіння.

Наступні 10 днів харчування змінюється. У понеділок - рослинна їжа без жирів. У вівторок та четвер можна додавати жири. В середу та п'ятницю - сухоїдіння. На вихідних можна додати у раціон рибу, олію та вино.

Останній тиждень має більш суворі заборони. У вівторок та четвер можна їсти гарячі страви, але без жирів. Жири можна додавати тільки у вихідні (субота та неділя). Понеділок, середа та п'ятниця - сухоїдіння.

Що заборонено під час посту:

  • Яйця
  • Молочна продукція (сир, сметана, молоко, вершки, масло)
  • М'ясні бульйони
  • М'ясо, м'ясні страви, ковбаса

Що можна їсти: фрукти, овочі, гриби, каші, мед, горіхи, бобові

Фахівці радять переходити до посту поступово, щоб різка зміна раціону харчування не позначилася на організмі негативно.

Піст - це обмеження не тільки у їжі, а ще є час для духовного очищення. В дні посту варто утримуватися від:

  • Образ, поганих слів, конфліктів
  • Куріння та вживання спиртного
  • Інтиму
  • Ненависті та жадібності
  • Відвідування розважальних заходів
  • Святкувань та гучних вечірок
  • Також у піст не проводять обряди вінчання, але можна хрестити дітей та відспівувати померлих.

Кому постити не можна

Суворі обмеження у піст не застосовують до хворих, дітей до 7 років, вагітних жінок й тих, хто перебуває у дальній дорозі, відновлюється після хвороби чи операцій.

У церкві наголошують, що піст не має бути джерелом поганого самопочуття чи загостренням хвороб. Людям з певними захворюваннями дозволяється не обмежувати себе у харчуванні.

Раніше ми писали про те, як змінилися дати усіх церковних свят після переходу на новоюліанський календар.

А також ми розповідали про те, хто буде святкувати день ангела у листопаді за новим та старим календарем.

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