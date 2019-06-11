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Слились в очередном поединке: Маркл и Миддлон снова столкнулись лбами

STYLERПерсоны    11.06.2019 - 16:10
Слились в очередном поединке: Маркл и Миддлон снова столкнулись лбами
Кейт и Меган (фото: Getty Images)

Миддлтон превосходит Маркл по некоторым показателям

Меган Маркл, которая получила титул самой влиятельной женщины Британии, все же проигрывает Кейт Миддлтон по некоторым показателям. Так, в борьбе за право самого популярного члена среди королевской семьи победила герцогиня Кембриджская. Об этом информирует Express.

Публика внимательно следит за каждой победой и промахом королевской семьи Британии, а потому информационный портал решил провести опрос, кто самый популярный среди членов королевской семьи.

Так, Меган Маркл набрала 25% голосов, в то время как за Кейт Миддлтон отдали целых 31%. На последних строчках расположились принцы Ульям и Гарри, набравшие по 20 процентов каждый.

Слились в очередном поединке: Маркл и Миддлон снова столкнулись лбамиЧлены королевской семьи (фото: royal.uk)

Первое же место в рейтинге самых популярных членов британской семьи с большим отрывом заняла Елизавета II. Ей удалось набрать 42% голосов.

Напомним, что принц Гарри приструнил Меган Маркл.

Напомним, что Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании, тем самым неожиданно получив новый титул.

Ранее сообщалось, что Маркл и Миддлтон снова в ссоре. Светский обозреватель Роб Шутер считает, что причина решения Маркл покинуть Великобританию кроется не только в желании показать сына своим родственникам.

Мы писали, что принц Гарри оборвал связь с ведущей британского спортивного телеканала SKY Sports и по совместительству подругой детства ради Меган.

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