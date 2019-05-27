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Были очень близки: принц Гарри оборвал связь с подругой детства ради Меган

STYLERПерсоны    27.05.2019 - 08:14
Были очень близки: принц Гарри оборвал связь с подругой детства ради Меган
Принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган вынудила Гарри распрощаться с давней подругой

Принц Гарри после женитьбы на Меган Маркл решил сократить число своих знакомых. Так, 40-летняя Натали Пинкхэм, которая была закадычной подругой герцога, вдруг была изгнана из его общества. Об этом пишет The Sun

34-летний принц Гарри неожиданно прекратил всякое общение с ведущей британского спортивного телеканала SKY Sports, которой ранее он поверял все свои тайны. Внук Елизаветы II порвал с ней отношения без какого-либо предупреждения и даже не пригласил на свою свадьбу. С тех пор Натали и Гарри больше не виделись.

Были очень близки: принц Гарри оборвал связь с подругой детства ради МеганПринц Гарри оборвал связь с подругой детства (фото: GettyImages)

"Она справедливо обижена. Она знала Гарри на протяжении многих лет и была не только его собутыльником, но доверенным лицом. Они были очень близки, но это были платонические отношения. Когда Гарри начал встречаться с Меган их отношения резко изменились. Между ними возникло охлаждение и общение свелось на нет", - рассказывает инсайдер.

Тем не менее, сама Натали до сих пор считает себя товарищем 34-летнего Гарри и полагает, что Меган - та, кто ему нужен, ведь именно она может обуздать горячий норов принца.

Ранее друг Маркл проговорился о вранье герцогини.

Напомним, что Кейт Миддлтон нарушила протокол с Елизаветой II.

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