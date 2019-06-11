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Злилися в черговому поєдинку: Маркл і Миддлон знову зіштовхнулись лобами

STYLERПерсони    11.06.2019 - 16:10
Злилися в черговому поєдинку: Маркл і Миддлон знову зіштовхнулись лобами
Кейт і Меган (фото: Getty Images)

Міддлтон перевершує Маркл за деякими показниками

Меган Маркл, яка отримала титул найвпливовішою жінкою Британії, все ж програє Кейт Міддлтон за деякими показниками. Так, у боротьбі за право самого популярного члена серед королівської сім'ї перемогла герцогиня Кембриджська. Про це інформує Express.

Публіка уважно стежить за кожною перемогою і промахом королівської сім'ї Британії, а тому інформаційний портал вирішив провести опитування, хто найпопулярніший серед членів королівської сім'ї.

Так, Меган Маркл набрала 25% голосів, у той час як за Кейт Міддлтон віддали цілих 31%. На останніх рядках розташувалися принци Вільям і Гаррі, що набрали по 20 відсотків кожен.

Злилися в черговому поєдинку: Маркл і Миддлон знову зіштовхнулись лобамиЧлени королівської родини (фото: royal.uk)

Перше ж місце в рейтингу найпопулярніших членів британської сім'ї з великим відривом зайняла Єлизавета II. Їй вдалося набрати 42% голосів.

Нагадаємо, що принц Гаррі приструнив Меган Маркл.

Раніше повідомлялося, що Маркл і Міддлтон знову в сварці. Світський оглядач Роб Шутер вважає, що причина рішення Маркл покинути Великобританію криється не тільки в бажанні показати сина своїм родичам.

Ми писали, що принц Гаррі обірвав зв'язок з ведучою британського спортивного телеканалу SKY Sports і за сумісництвом подругою дитинства заради Меган.

Все це було так фальшиво: Трамп шокував заявою про Меган Маркл Що приховують Меган Маркл і Кейт Міддлтон: про що розповів почерк герцогинь
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