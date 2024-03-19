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Слідом за Повалій та Успенською: Регіна Тодоренко отримала паспорт РФ

Регіна Тодоренко (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Список артистів-зрадників з України, які отримали паспорт РФ, продовжує поповнюватись. Цього разу стало відомо про те, що російське громадянство також отримала уродженка Одеси Регіна Тодоренко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Зазначається, що зрадниця обзавелася паспортом країни-агресорки днями.

Відомо, що екс-ведуча "Орла і Решки" багато років заробляла криваві рублі у Росії, будучи громадянкою України - навіть коли наша країна запровадила проти неї санкції.

Регіна Тодоренко (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Тоді, у жовтні 2022 року, Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти співачок Таїсії Повалій, Ані Лорак і Анни Сєдокової, які народилися в Україні, але продовжують жити і проводити свою діяльність в РФ, а також телеведучої Регіни Тодоренко.

Нагадаємо, уродженка Одеси з 24 лютого 2022 року ігнорує геноцид українців, виправдовуючи це небажанням загострювати стосунки з чоловіком, російським співаком Владом Топаловим, у якого, мовляв, інше ставлення до війни в Україні.

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