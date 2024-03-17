ua en ru
Нд, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Моя мрія здійснилася": співачка з України отримала паспорт РФ

Неділя 17 березня 2024 11:46
UA EN RU
"Моя мрія здійснилася": співачка з України отримала паспорт РФ Любов Успенська (фото: instagram.uspenskayalubov_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Зрадниця і фанатка Путіна, колишня киянка Любов Успенська отримала паспорт громадянина РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Любовь Успенська отримала громадянство Росії

Запроданка народилася у Києві. У 1977 році вона емігрувала в Італію, а через сім місяців виїхала звідти до США.

У 1993 році виконавиця приїхала до країни-агресорки, де почала почала будувати кар’єру.

В артистки був американський паспорт, але російських документів до цього моменту у неї не було. Тепер же вона стала громадянкою Росії.

&quot;Моя мрія здійснилася&quot;: співачка з України отримала паспорт РФ

Любов Успенська (фото: російські ЗМІ)

"Я вже відсвяткувала отримання громадянства Росії. І я щаслива, що тепер є громадянином такої великої держави. Я завжди любила Росію, і думаю, що моя мрія збулася", - зізналася вона у коментарі пропагандистам.

Зазначимо, що Любов Успенська з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує дії РФ і диктаторський режим Путіна.

Вона активно виступає на концертах, заробляючи криваві рублі. А про своє коріння та батьківщину вона давно забула.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ані Лорак подала документи на російське громадянство.

Також ми розповідали, що Олександр Цекало несподівано прокляв Росію і втік до іншої країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Війна в Україні Зірки
NEWS
Більше 6,6 тисячі росіян, 59 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень
Більше 6,6 тисячі росіян, 59 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень