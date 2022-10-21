Більше не титуловані: які санкції отримали Лорак, Повалій, Єгорова та інші

Також до списку потрапили Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, Анна Сєдокова та Сніжана Єгорова. Також запроваджено санкції проти Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука.

Рада національної безпеки та оборони України ввела 19 жовтня санкції проти понад 2500 осіб. До списку потрапили політичні діячі РФ та Білорусі, військові цих двох країн, а також іноземні найманці, військові Сирії, громадські люди, актори, письменники, музиканти.

Що тепер заборонено колишнім українським артисткам та ведучим, які живуть та будують кар'єру в іншій країні – читайте нижче.

Ані Лорак, Таїсія Повалій, Ганна Сєдокова та Регіна Тодоренко – уродженки України. Але в гонитві за славою вони залишили рідну країну і почали будувати кар'єру в Росії.

Ведуча Сніжана Єгорова давно висловлювала свої антиукраїнські погляди та навіть надавала підтримку Путіну. Відомо, що вона перебралася до Туреччини.

Телеведуча Оксана Марченко – дружина Віктора Медведчука. За деякими даними, вона зараз перебуває в Білорусі.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України ці артистки жодного разу не висловилися проти дій уряду РФ і не підтримали країну, в якій народилися і виросли.

Які санкції вони отримали:

1. Блокування активів - тимчасове позбавлення прав користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активами, до яких така особа прямо чи безпосередньо (через інші фізичні, чи юридичні особи) здійснює дії та які можна трактувати як право розпорядження ними.

2. Обмеження торгових операцій (повне скасування)

3. Повне скасування транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

4. Запобігання виведенню капіталу за межі України.

5. Анулювання чи зупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою скоєння певних видів діяльності, саме - дозволів використання надр.

6. Заборона на участь у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які безпосередньо або безпосередньо контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.

7. Заборона на видачу дозволів, ліцензій Нацбанку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках та вкладах на території іноземної держави.

8. Зупинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави.

9. Заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

10. Зупинення культурного обміну, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.

11. Анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладання договорів та угод.

12. Позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

13. Заборона на придбання у власність земельних ділянок

14. Інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення операцій за рахунками фізичної особи, заборони на укладання договорів).

Варто зазначити, що в Ані Лорак було два звання – народна артистка України та заслужена артистка України. Обох вона втратила.

У Повалій було більше нагород - заслужена артистка України, народна артистка України та кілька орденів. Сєдокова мала нагороди в Україні лише музичні.