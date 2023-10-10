Слідом за BMW, Audi та Mercedes. Volvo відключила росіян від своїх сервісів: що це означає
Volvo відключила російських автовласників від програмного забезпечення після того, як Кремль відібрав завод шведського автоконцерну.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на скарги росіян на форумі "Клубу власників Volvo".
Які послуги Volvo недоступні росіянам
Росіяни скаржаться, що тепер вони не можуть дистанційно прогрівати свої машини.
Власники автомобілів Volvo також не можуть перевірити статус замків дверей, дізнатися про місцезнаходження машини і з'ясувати рівень палива.
Більше того, у жителів РФ відтепер навіть немає можливості увійти до програми Volvo on Call і зареєструватися.
Крім цього, в російських автосалонах не можуть застосувати функцію скидання загублених ключів або запрограмувати нові ключі замість загублених.
Volvo (фото: Wikimedia)
За словами співробітниці одного із салонів у РФ, відключення від ПЗ "відбулося за розпорядженням керівництва автоконцерну в рамках санкційної політики".
Хто ще відключив росіян від автосервісу
Зазначимо, що у серпні BMW та Audi відключили доступ росіянам до свого програмного забезпечення (BMW ConnectedDrive та AudiService), внаслідок чого жителі РФ втратили можливість зробити дублікат ключів, натомість отримали проблеми з діагностикою вузлів та електроніки машин.
А кількома місяцями раніше відключив росіян від ПЗ та Mercedes-Benz, заблокувавши доступ до Mercedes me ID.
Додамо, що Porsche теж відключила для російських клієнтів доступ до мобільного додатку Porsche Connect, через що власники автомобілів німецької марки не можуть дистанційно керувати навігаційними та інформаційно-розважальними сервісами.
Раніше ми писали, що в Україну завезли колекційні суперкари Ferrari та Porsche.
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