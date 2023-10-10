Вслед за BMW, Audi и Mercedes. Volvo отключила россиян от своих сервисов: что это значит

Volvo отключила российских автовладельцев от программного обеспечения после того, как Кремль отобрал завод шведского автоконцерна .

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на жалобы россиян на форуме "Клуба владельцев Volvo".

Какие сервисы Volvo недоступны россиянам

Россияне жалуются, что теперь среди прочего они не могут дистанционно прогревать свои машины.

Владельцы автомобилей Volvo также не могут проверить статус замков дверей, узнать местоположение машины и выяснить уровень топлива.

Более того, у жителей РФ отныне даже нет возможности войти в приложение Volvo on Call и зарегистрироваться.

Кроме этого, в российских автосалонах не могут применить функцию сброса утерянных ключей или запрограммировать новые ключи вместо утерянных.

Volvo (фото: Wikimedia)

По словам сотрудницы одного из салонов в РФ, отключение от ПО "произошло по распоряжению руководства автоконцерна в рамках санкционной политики".

Кто еще отключил россиян от автосервисов

Отметим, что в августе BMW и Audi отключили доступ россиянам к своему программному обеспечению (BMW ConnectedDrive и AudiService), вследствие чего жители РФ потеряли возможность сделать дубликат ключей, зато получили проблемы с диагностикой узлов и электроники машин.

А несколькими месяцами ранее отключил россиян от ПО и Mercedes-Benz, заблокировав доступ к Mercedes me ID.

Добавим, что Porsche тоже отключила для российских клиентов доступ к мобильному приложению Porsche Connect, из-за чего владельцы автомобилей немецкой марки не могут удаленно управлять навигационными и информационно-развлекательными сервисами.