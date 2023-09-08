Кремль відібрав завод шведського автоконцерну Volvo на території Росії

Російські активи шведського виробника вантажівок Volvo були передані російському "інвестору", який не розголошується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Volvo призупинила всі продажі, обслуговування та виробництво на території Росії в лютому 2022 року і заявила в жовтні минулого року, що можуть знадобитися подальші списання. У 2021 році на частку Росії припало близько 3% чистого продажу групи в розмірі близько 33,4 млрд доларів.

У міністерстві промисловості та торгівлі РФ заявили, що разом із новим власником "також визначили вітчизняного партнера для подальшого розвитку виробництва на калузькому майданчику концерну і продовжуються роботи щодо його якнайшвидшого відновлення".

Нового власника та партнера не названо, але російський державний реєстр юридичних осіб повідомляє, що активи Volvo, включаючи калузький завод, знаходяться під оперативним контролем бізнесмена Ігоря Кіма.

У повідомленні йдеться, що бізнес-партнер Кіма з автоторгівлі Олексій Санніков очолить калузький завод, потужність якого складає близько 15 тисяч вантажівок на рік.

Втеча автовиробників з території Росії

Volvo - одна з багатьох західних фірм, які відмовилися від дочірніх підприємств і заводів у Росії, зазвичай за значно зниженими або символічними цінами, оскільки ведення бізнесу стало неможливим після вторгнення Москви до України на початку 2022 року.

Вторгнення викликало ряд західних економічних санкцій і загрози з боку Росії захопити західні підприємства, що там базуються.

Зокрема, Volvo приєднується до автовиробників Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Renault, BMW, Kia та Hyundai у припиненні виробництва в Росії, в той час як деякі заводи були переобладнані для виробництва китайських автомобілів, заповнюючи ринковий вакуум, залишений західними. фірми.