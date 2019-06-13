Слава из НеАнгелов разводится: паре дали время помириться

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" разводится с Эдгаром Каминским, успешным пластическим хирургом, однако у пары появилось время до 1 июля урегулировать "споры" мирным путем. На прошлое заседание относительно бракоразводного процесса 12 июня чета не явилась, и адвокаты певицы запросили дополнительное время. Учитывая, что два года назад над браком уже нависала опасность, возможность помириться есть и в этот раз.

Инициатором развода выступил Эдгар. В своем официальном комментарии относительно процесса он рассказал, что уже давал Славе второй шанс в 2017 году - поженились они в июле 2014 года - когда также планировал разорвать узы брака.

Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

"Я не делаю ничего спонтанно. Все мои действия взвешенные и обдуманные", - отметил он.

По словам хирурга, о настоящей причине нынешнего разрыва с супругой знают только близкие люди, которые не связаны с шоу-бизнесом.

У Славы и Эдгара двое детей - 4-летний сын Леонард и 3-летняя дочка Лаура.

Слава и Эдгар Каминские с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Каминский добавил, что в сети после обнародования информации о разводе прочитал массу комментариев от шокированных подписчиков - многие были поражены, ведь семья излучала счастье и не становилась объектом сплетен. Эдгар подчеркнул, что пользователи сети на 100% "не знают их", а ему и самому "до сих пор не верится".

Добавим, что представители супругов просили не допускать прессу на заседание суда, так как Слава и Эдгар не желают выносить выяснение семейных проблем на всеобщее обозрение.

Как сообщалось ранее, Слава Каминская посещает психотерапевта, так как ей иногда бывает сложно справиться с эмоциональным напряжением.

Также мы писали о том, что 34-летняя Слава Каминская из "НеАнгелов" открыто рассказывает о своих пластических операция и коррекции внешности. Она подчеркивала, что все эти процессы держит под контролем ее муж Эдгар Каминский.