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Обида на отца и кризис в отношениях: Слава из "НеАнгелов" посещает психотерапевта

STYLERЖизнь    30.05.2019 - 22:17
Обида на отца и кризис в отношениях: Слава из "НеАнгелов" посещает психотерапевта
Слава Каминская с супругом Эдгаром Каминским (фото: РБК-Украина)

Слава Каминская страдает из-за детских комплексов

Слава Каминская, одна из участниц известной украинской группы "НеАнгелы" призналась, что иногда ей бывает сложно справиться с эмоциональным напряжением и она обращается за помощью к психотерапевту. Об этом певица рассказала в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

34-летняя исполнительница, ранее рассказавшая о пластических операциях, поведала о том, что в кресле психотерапевта она проговаривает обиды на отца, детские комплексы и кризисы в отношениях с супругом.

"Иногда выговориться нужно не дома, потому что дома не всегда тебя поймут, потому что все могут прийти уставшие с работы, может назреть какой-то конфликт", - рассказала Слава.

Обида на отца и кризис в отношениях: Слава из &quot;НеАнгелов&quot; посещает психотерапевта

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Также звезда очень восприимчива к нападкам хейтеров в соцсетях. Она призналась, что нападки недоброжелателей в комментариях на ее личных страничках могут даже довести ее до слез. Справиться с этим певице помогает не только специалист, но и любящий супруг Эдгар Каминский.

34-летняя Слава откровенно рассказала, что на ее эмоциональное состояние влияет и безразличие родного отца исполнительницы, который развелся с ее мамой, когда Слава была еще ребенком.

"С папой мы общаемся крайне редко. Например, папа за четыре года ни разу не видел Леонарда... За три года ни разу не видел Лауру (дети Славы. - Ред.). Он считает, что я должна приехать к нему с детьми", - откровенно призналась Слава.

Обида на отца и кризис в отношениях: Слава из &quot;НеАнгелов&quot; посещает психотерапевта

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

При этом родной отец Славы постоянно постит в соцсетях фото внуков, рожденных в его другой семье. Звезда призналась, что это ее очень обижает.

"Это тоже моя проблема с детства. С другой стороны, можно на это не обращать внимания, но меня это где-то задевает", - рассказала звезда.

Как сообщалось ранее, недавно Слава Каминская умилила сеть фотоподборкой стильных family look'ов. На снимках певица с детьми позирует в идентичных спортивных костюмах.

Также мы писали о том, что экс-вокалистка t.A.T.u. Юлия Волкова произвела на своих поклонников неприятное впечатление, показав в сети фото после очередной пластической операции.

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