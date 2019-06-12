Слава и Эдгар Каминские: все подробности звездного развода

Слава и Эдгар Каминские разводятся (фото: коллаж РБК-Украина)

Заседание о деле по разводу Каминских перенесли

Участница "НеАнгелов" Слава Каминская должна была уже сегодня, 12 июня, лишиться статуса жены. На сайте суда указано, что на развод подал Эдгар Каминский, однако на заседание не пришла ни одна из сторон.

Информация о разводе звездной пары появилась на сайте Подольского районного суда Киева, однако на заседании оказались только представители Эдгара, который и подал на развод

Представители Славы, в свою очередь, попросили время на урегулирование споров мирным путем, в результате чего судебное заседание перенесли на 1 июля.

Также стороны супругов попросили в следующий раз не пускать на заседание прессу, поскольку Эдгар и Слава не хотят выносить на всеобщее обозрение эти "споры".

Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

К слову, сегодня Эдгар решил впервые откровенно прокомментировать расставание в Instagram. Он отметил, что прочел много гневных комментариев под предыдущим постом, а потому вынужден прояснить ситуацию.

"Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю - даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это моё решение, мой поступок и мой вывод", - отметил Эдгар.

Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/babaslavk)

Также он отметил, что истинную причину ситуации в семье знают и могут понять только близкие люди. "Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится", - добавил Каминских.

К слову, для фанатов звездной пары новость стала настоящим шоком, ведь семья Каминских всегда выглядела счастливой, к тому же они воспитывают двоих маленьких детей.

Напомним, что Слава из НеАнгелов высказалась о разводе.

Ранее Слава Каминская призналась, что иногда ей бывает сложно справиться с эмоциональным напряжением и она обращается за помощью к психотерапевту.