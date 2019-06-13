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Слава з НеАнгелів розлучається: подружжю дали час помиритися


Розлучення Слави і Едгара Камінських "посунули"

Слава Камінська з групи "НеАнгели" розлучається з Едгаром Камінським, успішним пластичним хірургом, однак у пари з'явився час до 1 липня врегулювати "суперечки" мирним шляхом. На минуле засідання щодо шлюборозлучного процесу 12 червня подружжя не з'явилося, і адвокати співачки попросили додатковий час. Враховуючи, що два роки тому над шлюбом вже нависала небезпека, можливість помиритися є і цього разу.

Ініціатором розлучення виступив Едгар. У своєму офіційному коментарі щодо процесу він розповів, що вже давав Славі другий шанс у 2017 році - вони одружилися в липні 2014 року - коли також планував розірвати узи шлюбу.

Слава і Едгар Камінські (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

"Я не роблю нічого спонтанно. Усі мої дії зважені та продумані", - зазначив він.

За словами хірурга, про справжню причину нинішнього розриву із дружиною знають тільки близькі люди, які не пов'язані з шоу-бізнесом.

У Слави і Едгара двоє дітей - 4-річний син Леонард і 3-річна дочка Лаура.

Слава і Едгар Каминские з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Камінський додав, що після оприлюднення інформації про розлучення прочитав масу коментарів від шокованих підписників - багато з них були вражені, адже сім'я випромінювала щастя і не ставала об'єктом пліток. Едгар наголосив, що користувачі мережі на 100% "не знають їх", а йому й самому "досі не віриться".

Додамо, що представники подружжя просили не допускати пресу на засідання суду, бо Слава і Едгар не бажають виносити з'ясування сімейних проблем на загальний огляд.

Як повідомлялося раніше, Слава Камінська відвідує психотерапевта, бо їй іноді буває складно впоратися з емоційною напругою.

Також ми писали про те, що 34-річна Слава Камінська з "НеАнгелів" відкрито розповідає про свої пластичні операції та корекцію зовнішності. Вона зазначала, що всі ці процеси тримає під контролем її чоловік Едгар Камінський.

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