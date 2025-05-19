Слава Дьомін показав дорослого сина, якому виповнилося 15 років

"Моєму Владу сьогодні 15! Синуля, я пишаюся, що я твій тато", - підкреслив він.

Також ведучий зазначив, що пишається тим, що син уміє ухвалювати рішення і домагатися всього сам.

"Так круто бути не тільки твоїм татом, а й другом. Так круто гуляти з тобою і розмовляти про все. Так круто, що ти сам приймаєш безліч рішень і вмієш нести за них відповідальність. І круто, що ти вмієш досягати своїх цілей. У тебе велике майбутнє. А ми з мамою будемо поруч", - зазначив Дьомін.

Крім того, Слава Дьомін поділився спільним фото із сином.

Дьомін із сином (фото: instagram.com/slavademin_official)

Як відреагували в мережі

Підписники Дьоміна тут же почали коментувати його нову публікацію і вітати з днем народження Влада:

"Вітаю! Нехай збуваються мрії!" - написав Дзідзьо.

"З іменинником. Удачі по життю", - зазначила Христина Решетник

"Вітаю красунчика! Вперед - до нових вершин", - привітала співачка Славія

"Найщиріші побажання", - зазначила Марина Боржемська

"Вітаю! Легкої та щасливої долі"

"Успіхів у всьому дорослому синові"

"Усього найкращого! Мирного неба".

Слава Дьомін показав дорослого сина (фото: instagram.com/slavademin_official)

Нагадаємо, телеведучий був одружений на Ксенії Міщенко, у цьому шлюбі народився син Владислав. У 2021 році після 13 років спільного життя пара вирішила розлучитися.

Також телеведучий неодноразово заявляв, що йому подобається акторка Ксенія Мішина.

Крім того, він називав свій топ-3 артисток, з якими хотів би мати секс. У його списку опинилися Злата Огнєвіч, до якої Слава колись відчував симпатію і не приховував цього, Тіна Кароль, а також Ірина Білик.