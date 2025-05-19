Слава Демин показал взрослого сына, которому исполнилось 15 лет

Слава Демин поздравил сына с 15-летием и впервые за долгое время показал его новые фото. Ведущий растрогал сеть теплыми словами об отцовстве, а поклонники не удержались от комплиментов - парень стал настоящим красавцем.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в Instagram.
"Моему Владу сегодня 15! Сынуля, я горжусь, что я твой папа", - подчеркнул он.
Также ведущий отметил, что гордится тем, что сын умеет принимать решения и добиваться всего сам.
"Так круто быть не только твоим папой, но и другом. Так круто гулять с тобой и разговаривать обо всем. Так круто, что ты сам принимаешь множество решений и умеешь нести за них ответственность. И круто, что ты умеешь добиваться своих целей. У тебя большое будущее. А мы с мамой будем рядом", - отметил Демин.
Кроме того, Слава Демин поделился совместным фото с сыном.
Демин с сыном (фото: instagram.com/slavademin_official)
Подписчики Демина тут же принялись комментировать его новую публикацию и поздравлять с днем рождения Влада:
Слава Демин показал взрослого сына (фото: instagram.com/slavademin_official)
Напомним, телеведущий был женат на Ксении Мищенко, в этом браке родился сын Владислав. В 2021 году после 13 лет совместной жизни пара приняла решение расстаться.
Также телеведущий неоднократно заявлял, что ему нравится актриса Ксения Мишина.
Кроме того, он называл свой топ-3 артисток, с которыми хотел бы иметь секс. В его списке оказались Злата Огневич, к которой Слава когда-то испытывал симпатию и не скрывал это, Тина Кароль, а также Ирина Билык.
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