Слабая и глупая позиция: Христина Соловий высказалась о выборах

Выборы 2019 в Украине проходят с явкой 63,52% в первом туре. Украинская певица Христина Соловий считает, что ходить на выборы нужно. Она также прокомментировала позицию тех, кто избегает голосования по причине того, что за избирателя якобы все решили. Об этом артистка заявила в эфире "Радио.Свобода".

Артистка Христина Соловий считает, что живя в Украине нельзя отказываться от права выбирать будущее страны.

"Если вы собираетесь жить в этой стране, вы должны влиять на то, кто будет ею управлять. Очень слабая и глупая позиция говорить, что "мы ни на что не влияем", "за нас все решат и так, какими-то фальсификациями" или что там еще. Сейчас такое время, когда только мы и влияем и больше никто", - считает певица.

Выборы 2019 – Христина Соловий сделала заявление (видео: youtube.com/Радіо.Свобода)

Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля. В то же время в окружении Порошенко подтвердили, что он примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.

Ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.

Также мы писали, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, как прошла его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Зеленского, встреча была конструктивной. В частности, они обсудили прекращение войны на Донбассе.