Зеленский рассказал о встрече с Макроном

Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (скриншот с видео Youtube)

По словам Зеленского, встреча была конструктивной

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, как прошла его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Зеленского, встреча была конструктивной. В частности, они обсудили прекращение войны на Донбассе.

"Очень классная, теплая атмосфера, очень встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе" - сказал Зеленский.

«Про життя, про головне говорили»



Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 12, 2019

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился в Елисейском дворце с президентом Франции. Позже с Макроном встретился действующий президент Украины и кандидат на выборах 2019 Петр Порошенко.

"Рад встрече с искренним другом Украины Эмманюэлем Макроном", - написал Порошенко в Twitter.

РБК-Украина писало, что вчера Порошенко и Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Они обсудили дату проведения дебатов. Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля, а Зеленский настоял на проведении дебатов 19 апреля.

Также сегодня в штабе Зеленского анонсировали дебаты с Порошенко в 19:00. Хотя ранее глава "Суспільного" Зураб Аласания сообщил, что официальными будут считаться те дебаты, которые пройдут на "Супільному" 19 апреля в 20:00.

Добавим, что ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион: от Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.