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Что скрывают Меган Маркл и Кейт Миддлтон: о чем рассказал почерк герцогинь

STYLERПерсоны    04.06.2019 - 11:41
Что скрывают Меган Маркл и Кейт Миддлтон: о чем рассказал почерк герцогинь
Коллаж РБК-Украина

Почерк рассекретил характер герцогинь

Меган Маркл и Кейт Миддлтон, между которыми нередко возникали конфликты, попали в поле обозрения эксперта, который выявил по почерку отличительные черты герцогинь, а также об их возможных секретах.

"У прекрасного почерка Меган много завитков, которые, с одной стороны, привлекают к ней внимание, но с другой, свидетельствуют, что она держит дистанцию", - рассказала Лоу.

Что скрывают Меган Маркл и Кейт Миддлтон: о чем рассказал почерк герцогиньМеган Маркл (фото: GettyImages)

Касательно Миддлтон отмечается, что ее почерк совершенно противоположен почерку Маркл, а следовательно свидетельствует о наличии иных черт характера.

"Не то, чтобы он лучше или хуже, просто отражает совсем другую личность. Письмо Кейт является гибким, ориентированным на будущее, упрощенным, оригинальным, что указывает на ее стремление создать гармонию", - утверждает специалист.

Что скрывают Меган Маркл и Кейт Миддлтон: о чем рассказал почерк герцогиньКейт Миддлтон (Getty Images)

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон шокировала убийством оленя.

Мы писали, что Меган Маркл покинет свой дом. Она хочет вернуться на родину в США, чтобы встретиться с друзьями и познакомить их с Арчи. 

Ранее Кейт Миддлтон нарушила протокол с Елизаветой II. Инцидент произошел во время мероприятия Chelsea Flower Show, где собралась королевская семья. 

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