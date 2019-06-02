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Меган Маркл покинет свой дом: что произошло

STYLERПерсоны    02.06.2019 - 10:24
Меган Маркл покинет свой дом: что произошло
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Герцогиня планирует отправиться в США

Меган Маркл хочет вернуться на родину в США, чтобы встретиться с друзьями и познакомить их с Арчи. Уже летом герцогиня Сассекская планирует отправиться в путешествие, однако точную дату пока не афиширует.

В июне герцогиня планирует первое серьезное путешествие с ребенком, несмотря на то, что ее сыну исполнится всего лишь месяц. 

Меган Маркл покинет свой дом: что произошлоМеган Маркл (фото: GettyImages)

Скорее всего, бывшая актриса отправится с малышом в Нью-Йорк уже этим летом. "Пока она не назначила конкретную дату. Поездка случится летом, и Меган сможет увидеться с мамой и своими друзьями", - рассказал инсайдер.

Также источник из окружения королевской семьи сообщил, что за последний месяц Меган очень сильно изменилась, ведь рождение малыша сделало герцогиню Сассекскую доброжелательнее по отношению к окружающим.

К слову, одна из букмекерских контор сообщает, что королевская чета в скором времени обзаведется вторым ребенком и у новорожденного Арчи появится младший брат или сестричка. На данный момент ставка на то, что о пополнении объявят в следующем году, составляет 5/4.

Напомним, что оскорбленная Меган Маркл не придет на встречу с Трампом. СМИ связывают такое поведение герцогини Сассекской с недавней грубостью в ее адрес со стороны американского лидера.

Мы писали, что принц Гарри оборвал связь с ведущей британского спортивного телеканала SKY Sports и по совместительству подругой детства ради Меган.

А также, что Меган Маркл попала в скандал из-за сводного брата, который обвинил герцогиню Сассекскую во всех его бедах.

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